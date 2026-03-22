BİLAL KADAYIFÇIOĞLU'NA ŞOK SUÇLAMA

Sabah'ın haberine göre Kara para sistemi yalnızca bahis siteleriyle sınırlı değil. İnşaat, enerji ve denizcilik gibi sektörlerde kurulan paravan şirketler üzerinden milyarlarca lira aklanıyor. Bu paraların Ukrayna, Makedonya ve Balkan ülkelerinde yatırıma dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

BAHİS BARONUNUN PARASINI MI AKLADI? Buna aracılık yapan isimlerin başındaa ise gizli tanık 'Ladin'in ifadesine göre, geçtiğimiz gün futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde 1 numaralı şüpheli olan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu oldu. İfadede, bahis baronu Falyalı'nın parasını aklayan isimlerden bir tanesinin de Bilal Kadayıfçıoğlu olduğu iddia edildi.

ÖRGÜTLERİN FİNANSAL GÜCÜNE AĞIR DARBE Baskın yapılan ve kamuoyunca bilinen ödeme sistemleri arasında Payfix, Papara, Ozan Elektronik, Papel (eski adıyla Erpapay) yer aldı. İfadeye göre yasa dışı bahsin en büyük finansal aracısı yıllık 50 milyar TL cirosu olan Papara oldu. Son operasyonlarla birlikte örgütlerin finansal gücüne ağır darbe vuruldu. Çok sayıda şirket ve milyarlarca liralık mal varlığına el konuldu, kripto hesaplar donduruldu. Mali kontrol devlet denetimine geçti.

FLASH TV'DEN PAYFİX'E UZANAN OPERASYON Bahis varonu Veysel Şahin ve Murat Şahin'in yaklaşık 17 milyar liralık kripto varlığı donduruldu. Ayrıca Flash TV'yi satın almasıyla bilinen Erkan Kork'un sahibi olduğu Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin de aralarında bulunduğu 23 şirkete yönelik operasyonlarda, toplam 6 milyar 900 milyon TL değerindeki mal varlığına el konuldu.