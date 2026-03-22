Kripto hesaplardan Kapalıçarşı’ya! Falyalı’nın paralarını Bilal Kadayıfçıoğlu mu akladı?
Türkiye genelinde başsavcılıkların koordinasyonunda yürütülen kapsamlı çalışmalar sonuç verdi. Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından, yasa dışı bahis ve kumar şebekelerinin üst düzey yöneticilerine ulaşıldı. Halil Falyalı'nın ölümünün ardından 'Ladin' kod adlı gizli tanığın itiraflarıyla sarsılan suç örgütlerine dev operasyon düzenlendi. Aralarında ünlü iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu ve popüler ödeme sistemlerinin de bulunduğu dev ağda; milyarlarca liralık kara paranın döviz büroları, paravan şirketler ve kripto varlıklar üzerinden nasıl aklandığı gün yüzüne çıktı.
Yasadışı bahis ve kumar platformları her geçen gün büyürken, bu sistemin mağdurları ağır bedeller ödüyor. Para ve kazanma hırsıyla kayıplar artarken, bazı mağdurlar hayatlarını dahi riske atıyor. Emniyet ve savcılıklar ise bu yapıları çökertmek için uzun süredir kapsamlı çalışma yürütüyor.
MİLYARLARCA LİRALIK YASA DIŞI AĞLARA DARBE İNDİRİLDİ
Yurt çapındaki başsavcılıkların koordinasyonunda Mali ve Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, aylar süren teknik ve fiziki takiplerle örgütlerin tepe isimlerine ulaştı. Art arda düzenlenen büyük operasyonlarla milyarlarca liralık yasa dışı ağlara darbe indirildi. Süreçte önce PayPal gibi sistemlere erişim kısıtlandı, ardından kara paraya odaklanıldı.
KOD ADI: LADİN – BÜYÜK İTİRAF
Operasyonların hız kazanmasında, yasa dışı bahis baronu Halil Falyalı'nın 8 Şubat 2022 'deki ölümünün ardından, Falyalı'nın finans müdürü 'Ladin' kod adlı gizli tanığın, 7 Nisan 2022'de verdiği 27 sayfalık ifade etkili oldu. Bu ifadede bahis ağının işleyişi, finans kaynakları, kullanılan yöntemler ve örgüt yapısı detaylı şekilde deşifre edildi.
Yapılan analizler sonrası son 4 yılda gerçekleştirilen operasyonlarla örgütlerin finans kaynakları büyük ölçüde kesildi. Gizli tanık ifadelerine göre yasa dışı bahis ağının merkezi KKTC'nin Girne kenti. Kısıtlı lisans imkânı ve Türkiye'ye yakınlığı nedeniyle örgütler burada konumlanıyor.
KRİPTO HESAPLARDAN KAPALIÇARŞI'YA
Falyalı'nın ölümünden sonra organizasyonun başına Hüsnü ve Özge Falyalı'nın geçtiği, grubun sadece 12 aktif sitesinin günlük 80 milyon TL ciro yaptığı iddia ediliyor. Yasa dışı gelirlerin aklanmasında Kapalıçarşı ve döviz büroları kritik rol oynuyor. Paraların döviz büroları üzerinden nakit ya da Bitcoin ve Tether gibi kripto varlıklarla yurt dışına aktarıldığı, bazı banka görevlileriyle komisyon karşılığı anlaşmalar yapıldığı öne sürülüyor.