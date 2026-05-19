Kredi kartı ekstrenizi mutlaka kontrol edin! Farkında olmadan yıllardır ödeme yapıyor olabilirsiniz

Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyduğu ancak daha sonra varlığını bile unuttuğu "zombi abonelikler" fark edilmediği sürece büyüyen bir harcama kalemine dönüşüyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, "ilk ay ücretsiz" kampanyalarıyla başlayan üyeliklerin iptal edilmediği takdirde yıllarca devam edebildiğine dikkat çekerken, vatandaşları kredi kartı ekstrelerini düzenli kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

Otomatik yenilenen abonelikler film sitelerinden oyunlara, alışveriş sitelerinden eğitim hizmetlerine kadar hayatın her alanına yayılmış durumda. Teknolojinin sunduğu konforla birlikte film, müzik, depolama ve eğitim gibi pek çok hizmete artık abonelik yöntemiyle ulaşılabiliyor.

"ZOMBİ ABONELİK" HIZLA YAYILIYOR Ancak "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi sloganlarla pazarlanan bu düşük tutarlı ödemeler, kontrol edilmediğinde hane bütçesine ekstra yük olabiliyor. Kullanıcıların bir dönem ihtiyaç duyup üye olduğu ancak daha sonra varlığını unuttuğu hizmetler "zombi abonelik" olarak adlandırılıyor.

YILLAR BOYU PARA ÖDENEBİLİYOR Birçok platformun iptal edilmediği sürece otomatik yenileme seçeneğiyle çalışması, vatandaşların kullanmadığı hizmetler için aylar, hatta yıllar boyu ödeme yapmasına yol açıyor. Özellikle ilk ay ücretsiz denilerek alınan kart bilgileri, deneme süresi sonunda kullanıcıya herhangi bir hatırlatma yapılmadan yıllık veya aylık yüksek tutarlı çekimlere dönüşebiliyor.

"BÜYÜYEN BİR HARCAMA YÜKÜNE DÖNÜŞTÜ" Vatandaşları bu konuda uyaran Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, dijital platformlarda film, müzik, oyun, bulut depolama, yemek teslimatı ve eğitim hizmetlerinde tüketicilerin sıkça karşılaştığı "ilk ay ücretsiz", "7 gün ücretsiz dene" ya da "bir kahve fiyatına üyelik" gibi kampanyaların cazip görünse de yeterince dikkat edilmediğinde tüketicinin bütçesinde fark edilmeden büyüyen bir harcama yüküne dönüştüğünü söyledi.