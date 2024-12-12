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KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

İŞKUR kamu bünyesinde yeni memur alımı yapılacağını duyurdu. Çeşitli kamu ve kuruluşlarında KPSS'li ve KPSS'siz personel alım ilanları yayınlandı. Hangi kadrolarda memur alımı yapılacak? İşte, alım yapılacak kadrolar ve detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.12.2024 10:51 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 10:51
KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

İŞKUR, Aralık ayı itibariyle çeşitli kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere ilanlar yayınladı. Çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapılacak. Memur ve işçi alımı süreci ile ilgili detaylar ilgili ilanlarda yer alıyor. İşte kamu bünyesinde alım yapılacak kadrolar ve başvuru detayları…

KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

Hangi Kadrolarda Alımlar Yapılacak?

Muhasebeci

İtfaiye Eri

Uzman Yardımcılığı

Teknik Destek Personeli

Mimar

Mühendis

Mütercim

Uzman

Avukat

İstatistik Uzmanı

Psikolog

Müfettiş Yardımcısı

Denetçi Yardımcısı

Bilişim Personeli

KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamu kurumlarına memur alımı için ilan edilen kadrolarda, başvurmak isteyen adaylarda 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'den en az 60 veya 70 puan alınmış olması şartı aranıyor. KPSS puan türlerinde lise mezunları için P94, önlisans mezunları için P93, lisans mezunları için ise P3 puan türü geçerli olacak. İşçi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde yer alıyor:

KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

T.C. vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf olmak

Görev yapmaya engel bir sağlık sorunu bulunmamak

KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları

Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alım İlanı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav İlanı

Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Niğde Hacıabdullah Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı

Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alım İlanı

Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı

Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı

Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav ilanı

Karayolları Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav ilanı

Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı

Türk Standartları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı

DHMİ Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Sınav İlanı

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