KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

Kimler Başvuru Yapabilir?

Kamu kurumlarına memur alımı için ilan edilen kadrolarda, başvurmak isteyen adaylarda 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS'den en az 60 veya 70 puan alınmış olması şartı aranıyor. KPSS puan türlerinde lise mezunları için P94, önlisans mezunları için P93, lisans mezunları için ise P3 puan türü geçerli olacak. İşçi alımlarında KPSS şartı aranmıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde yer alıyor: