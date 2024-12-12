KPSS’li ve KPSS’siz İŞKUR kamu memur alımları başladı: Kadro ve kontenjan detayları

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi Memur Alım İlanı
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Sınav İlanı
Erzurum Narman Belediyesi Memur Alım İlanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Niğde Hacıabdullah Belediyesi İtfaiye Eri Alım ilanı
Jandarma Genel Komutanlığı Memur Alım İlanı
Milli Savunma Bakanlığı Memur Alım İlanı
Sağlık Bakanlığı Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Ticaret Bakanlığı Ticaret Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı
Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Göç İdaresi Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Sınav ilanı
Karayolları Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Sınav ilanı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Maden ve Petrol Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı
Türk Standartları Enstitüsü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
DHMİ Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Sınav İlanı