Köye inen kurt 200 koyunu telef etti! Sabah gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Köye inen kurt 200 koyunu telef etti! Sabah gördüğü manzara karşısında şoke oldu

Giriş Tarihi: 29 Ocak 2026 10:30 ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Kars'ın Digor ilçesine bağlı Bostankale köyünde, yoğun sisin etkili olduğu saatlerde bir ağıla giren kurt, içeride kaldığı yaklaşık 2,5 saatlik sürede 200 koyunu telef etti. Sabah saatlerinde ağıla gelen hayvan sahipleri gördükleri manzara karşısında büyük şok yaşarken, olay köyde üzüntüye neden oldu.

Olay, 27 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Bostankale köyündeki bir ağılda meydana geldi. Bölgede yoğun sisin etkili olduğu saatlerde Ali Canpolat'a (67) ait ağıla giren kurt, içerdeki koyun sürüsüne saldırdı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda 02.00 sıralarında ağıla giren ve saat 04.37'de çıktığı görülen kurt, yaklaşık 200 koyunu öldürdü.

Yaklaşık 30 yıldır küçükbaş besiciliği yapan Ali Canpolat ilk kez böyle bir olayla karşılaştıklarını belirtti. Canpolat, zararının büyük olduğunu söyledi.

Kars Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Gürbüz Sadıkoğlu, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Aydın ile birlikte köye giderek Canpolat ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Sadıkoğlu, birlik olarak Canpolat ailesinin hem maddi hem de manevi anlamda yanında olacaklarını belirtti ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi amacıyla üyelere dayanışma çağrısında bulundu.