Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir verim alınıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Ege bölgesinin verimli topraklarında yetişiyor ve bölgedeki insanların toplamasıyla Avrupa'ya uzanan yolculuğu başlıyor. İlk bakışta basit gibi gözüküyor ancak hem kazanç sağlıyor hem de şifası ile oldukça dikkat çekiyor. Almanya ve Polonya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiği gibi ülke ekonomisine de oldukça katkı sağlıyor. Köylüler için gelir kapısı oldu ve faydalarını duyan almak için aktara koşuyor. Diz ve eklem ağrılarına birebir geliyor ancak faydası elbette bununla sınırlı değil. İşte detaylar...

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi