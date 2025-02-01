Viral Galeri Viral Tıkla Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir verim alınıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir verim alınıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Ege bölgesinin verimli topraklarında yetişiyor ve bölgedeki insanların toplamasıyla Avrupa'ya uzanan yolculuğu başlıyor. İlk bakışta basit gibi gözüküyor ancak hem kazanç sağlıyor hem de şifası ile oldukça dikkat çekiyor. Almanya ve Polonya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç edildiği gibi ülke ekonomisine de oldukça katkı sağlıyor. Köylüler için gelir kapısı oldu ve faydalarını duyan almak için aktara koşuyor. Diz ve eklem ağrılarına birebir geliyor ancak faydası elbette bununla sınırlı değil. İşte detaylar...

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.02.2025 01:20 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 01:20
Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir hasadı yapılıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Antalya'da köylülerin dağlık alana çıkarak topladığı bu bitki hem gelir kaynağı oluyor hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak pek çok noktaya gönderilen bu bitki ile adeta şifa dağıtılıyor.

Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir hasadı yapılıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Antalya'nın Akseki ilçesinde dağlık alandan toplanan ve Avrupa'ya ihraç edilen defne yaprakları, kırsal mahallelerde yaşayanlara geçim kaynağı oluyor. Torosların eteğinde Manavgat Nehri'nin kenarında 250 rakımda bulunan kırsal alandaki Sinanhoca Mahallesi'nin sakinleri, yüksek verim elde etmek için 3 yılda bir ocak-şubat aylarında defne yaprağı hasadı yapıyor.

Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir hasadı yapılıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Bölgede yetişen defne yapraklarının, yanından geçen nehrin neminden kaynaklı yağlı ve kaliteli olduğu değerlendiriliyor. Akseki Orman İşletme Müdürlüğünden alınan izinle toplanan defne yaprakları, mahallede yaşayan yaklaşık 80 aileye gelir kapısı oluyor.

Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir hasadı yapılıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

Kırsal mahalle sakinleri, dik yamaçlardaki ağaçlardan topladıkları defne yapraklarını traktör römorklarına yükleyip meydana taşıyor. İlaç, gıda, kimya, boya ve kozmetik gibi birçok sektörde kullanılan defne yaprağının kilosunu bölge halkından 20 liraya alan firmalar, bunları fabrikalarda işlemek üzere İzmir'e götürüyor.

Köy halkına gelir kaynağı oldu! 3 yılda bir hasadı yapılıyor: Her derde deva | Eklem ağrılarına birebir

İşlenen defne yaprakları, Almanya ve Polonya başta olmak üzere İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Sinanhoca Mahallesi Muhtarı Erol Büyükarslan defne yapraklarının köylüler için iyi gelir kaynağı olduğunu söyledi.

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