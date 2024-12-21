Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

Bankaların sunduğu verilere göre, konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları özellikle 10 yıllık vade seçeneklerinde belirgin farklılıklar gösteriyor. Daha uzun vadeli kredilerde aylık taksit tutarı düşerken, ödeme açısından kolaylık sağlıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından konut kredisinin faiz oranları merak ediliyor, araştırılıyor. Kredi faiz oranları banka ve vade sayısına göre farklılık gösteriyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin taksit tabloları…