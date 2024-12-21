Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?
Yıl sonu ile birlikte konut kredisi faiz oranları yeniden vatandaşın gündeminde yer aldı. 2 milyon TL tutarında kredi almak isteyenler için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Kredilerde faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve taksit tabloları…
Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:51