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Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

Yıl sonu ile birlikte konut kredisi faiz oranları yeniden vatandaşın gündeminde yer aldı. 2 milyon TL tutarında kredi almak isteyenler için bankaların sunduğu aylık taksit ve toplam geri ödeme miktarları dikkat çekiyor. Kredilerde faiz oranları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Peki 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar? İşte banka banka faiz oranları ve taksit tabloları…

Giriş Tarihi: 21.12.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 16:51
Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

Bankaların sunduğu verilere göre, konut kredisi faiz oranları ve ödeme planları özellikle 10 yıllık vade seçeneklerinde belirgin farklılıklar gösteriyor. Daha uzun vadeli kredilerde aylık taksit tutarı düşerken, ödeme açısından kolaylık sağlıyor. Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından konut kredisinin faiz oranları merak ediliyor, araştırılıyor. Kredi faiz oranları banka ve vade sayısına göre farklılık gösteriyor. İşte 120 ay vadeli 2 milyon TL konut kredisinin taksit tabloları…

Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

Konut Kredisi Faiz ve Taksit Tabloları

Akbank

Faiz Oranı: %2,89

Aylık Taksit: 59.757,08 TL

Toplam Ödeme: 7.195.469 TL

Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

İş Bankası

Faiz Oranı: %3,10

Aylık Taksit: 63.631,67 TL

Toplam Ödeme: 7.662.500 TL

Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

ING

Faiz Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 66.243,39 TL

Toplam Ödeme: 7.970.466 TL

Konut kredisinde hesaplar yenilendi! 2 milyon TL konut kredisinin taksit tutarı ne kadar?

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 61.595,32 TL

Toplam Ödeme: 7.411.338 TL

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