Konkordato başvurularında kurallar değişti: Şirketlerin mali tablolarına yeni standart

Konkordato başvurularında sunulan mali belgelerle ilgili kurallar değişti. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte şirketlerin mahkemeye sunduğu mali tabloların belirli standartlara göre hazırlanması zorunlu hale geldi. Bildirim sürelerinde de değişikliğe gidildi.

Konkordato talebinde bulunan şirket ve borçluların sunduğu mali belgelere yönelik kurallarda değişikliğe gidildi. 13 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte konkordato başvurularında kullanılan mali tablolar için yeni standartlar getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan düzenlemeyle birlikte bilanço, gelir tablosu ve nakit akış tablosu gibi mali belgelerin hangi kurallara göre hazırlanacağı netleştirildi.

KONKORDATO BAŞVURULARINDA YENİ DÖNEM Yeni düzenlemeyle birlikte şirketlerin konkordato başvurusu sırasında mahkemeye sunduğu mali bilgilerin daha şeffaf ve denetlenebilir hale getirilmesi amaçlanıyor. Buna göre bağımsız denetime tabi şirketler mevcut muhasebe standartlarını uygulamaya devam edecek.

Bağımsız denetime tabi olmayan şirketler ise artık "Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı"na göre mali tablo hazırlayacak. Şirket dışında kalan diğer borçlular için ise Vergi Usul Kanunu hükümleri uygulanacak.

MALİ TABLOLARDA STANDART ZORUNLULUĞU Yeni düzenleme kapsamında konkordato sürecinde mahkemeye sunulan mali belgelerin belirli kurallara uygun hazırlanması gerekecek. Böylece şirketlerin mali durumlarının daha net görülmesi, sunulan verilerin daha kolay karşılaştırılması ve denetlenmesi hedefleniyor.