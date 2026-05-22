Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Ev sahipleri bankaları da solladı: 5 milyon TL kefalet, misafir ve evcil hayvan yasağı
Türkiye'de kiralık konut piyasası artık sadece fahiş fiyat artışlarıyla değil, ev sahiplerinin kiracılara imzalattığı akılalmaz "yaşam talimatnameleriyle" sarsılıyor. Son dönemde hazırlanan kira sözleşmeleri; misafir yasağından evcil hayvan yasaklarına, binanın demirbaş masraflarından bankaları sollayan günlük fahiş faizlere ve milyonlarca liralık kefalet yükümlülüklerine kadar adeta birer esaret anlaşmasına dönüştü.
Kira piyasası artık sadece "yüksek fiyat" meselesi olmaktan çıktı. Yeni dönemde kiracılar, imza atmak zorunda kaldıkları kira sözleşmeleriyle özel hayatlarını düzenleyen kurallar, ağır yaptırımlar ve devasa kefalet yükümlülükleriyle karşı karşıya kalıyor.
Öyle ki ev sahipleri artık kira sözleşmelerine misafir yasağından evde yaşayacak kişi sayısına, bina giderlerinden kiranın gecikmesi halinde günlük faize kadar birçok ağır yaptırım ekliyor. Bununla da sınırlı kalmıyor.
Kiracının günlük yaşamını doğrudan etkileyen bu maddelerin ihlali çoğu zaman "tahliye sebebi" saylıyor. Son dönemde kira sözleşmelerinin kişisel hayata doğrudan müdahaleye dönmeye başladığını belirten uzmanlar, bu duruma kanunen acil yaptırım gelmesi gerektiğini vurguluyor.
KİŞİ SAYISI SINIRI!
Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre kira sözleşmelerinde öyle maddeler var ki adeta yaşam talimatı veriliyor. Bir vatandaşın sitede tutmak istediği 3+1 ev için talep edilen kira sözleşmesi bu kadar da olmaz dedirtiyor.
Eve yaşayacak kişi sayısının sınırlandırıldığı sözleşmede belirli saatten sonra misafir kabulü de yasaklanıyor. Örneğin karıkoca ve bir çocuk evi tuttu. Ancak bu evli çiftin ailesinden birinin annesi onlarla yaşamak zorunda kaldı. Bu durumda kira sözleşmesi ihlal edildiği gerekçesiyle tek taraflı feshedilerek tahliyesi talep ediliyor.