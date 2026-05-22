Kira sözleşmelerinde yeni dönem! Ev sahipleri bankaları da solladı: 5 milyon TL kefalet, misafir ve evcil hayvan yasağı

5 MİLYONLUK KEFALET Son dönemde sözleşmelerde en dikkat çeken konuların başında kefil geliyor. Kiracıya kefil olacak kişiden talep edilenlerle artık kefil de esaret anlaşmasına imza atıyor. Öyle ki 5 milyon TL'ye kadar kefalet ücretine imza attıran da var kefilden banka dekontu isteyen de...

Dikkat çeken bir diğer düzenleme ise kiracının evi haftada bir gün kiraya verenin gösterebilmesine izin verme zorunluluğu. Üstelik kiracı bu durum nedeniyle kira indirimi ya da tazminat talep edemiyor.

ÖZEL HAYAT SINIRI İHLALİ

Gayrımenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, mülk sahiplerinin kanuna aykırı düzenlemeleri kira sözleşmelerine yazamayacaklarını söyledi. Kiraz, "Örneğin emlak vergisini kiracı ödeyecektir diye bir durum yazılamaz. Ya da taşınmazın güçlendirilmesi, boyanması, yine çalışanların maaşı dışında kıdem tazminatları gibi, özlük haklarının ödenmesi gibi giderleri asla ödemek zorunda değiller" dedi.

Kiracıların kanuna aykırı durumları kabul etmemesi gerektiğini belirten Kiraz, "Bu tür durumlarda itiraz etmeleri halinde açılacak davalarda da kiracı lehine karar çıkacaktır. Çünkü bu tür sözleşmeler özel hayat sınırlarının ihlaline girer" ifadelerini kullandı.