Kılıcı çekip sokağa çıktı: Genç kadın mahallede korku dolu anlar yaşattı
Aydın'ın Efeler ilçesinde eline aldığı kılıçla çevreye korku dolu anlar yaşatan 33 yaşındaki kadın, polisin uzun süren ikna çabalarına rağmen teslim olmayınca biber gazıyla etkisiz hale getirildi. Kollarında derin kesikler bulunan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay mahallede paniğe yol açtı. Elindeki kılıçla sokağa çıkan bir kadın, polisin uzun süren müdahalesi sonucu etkisiz hale getirildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Orta Mahallesi 213 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 33 yaşındaki Türkan Ç.'nin kılıçla hem kendisine hem de ailesine zarar verdiği yönündeki ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
KILIÇLA SOKAĞA ÇIKTI
Polis ekiplerini karşısında gören Türkan Ç., elindeki kılıçla sokağa çıkarak bir süre ekiplere direndi. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri kadını ikna etmek için yoğun çaba harcadı.
BİBER GAZIYLA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ancak tüm uyarılara rağmen elindeki kılıcı bırakmayan kadın için ekipler müdahalede bulundu. Polis ekipleri, Türkan Ç.'yi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.
Kollarında derin kesikler olduğu belirlenen kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.