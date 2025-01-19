Viral Galeri Viral Tıkla Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

Kepek, neredeyse her insanın hayatında karşılaştığı yaygın bir cilt sorunu. Şampuanlar, saç maskeleri ve çeşitli tedavi yöntemlerine rağmen kepek sorunu bir türlü çözülemeyen bir mesele haline gelmişti. Ancak Çinlilerin uyguladığı yeni bir yöntem, kepek sorununu kökünden çözme vaadiyle gündeme geldi. Bu doğal ve etkili yöntem sayesinde, kepekler tarihe karışacak!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 19.01.2025 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 11:24
Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

Kepek, milyonlarca insanın karşılaştığı yaygın bir saç derisi sorunu olmasına rağmen, tedavisi genellikle zorlayıcı olabiliyor. Ancak Çinli bilim insanlarının gerçekleştirdiği son araştırmalar, kepek sorununa dair devrim niteliğinde bir çözüm sunuyor. Bu yeni buluş, kepekten kurtulmanın sadece saç bakım ürünleriyle değil, günlük beslenme alışkanlıklarında yapılacak küçük değişikliklerle mümkün olduğunu gösteriyor.

Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

Kepek, çoğunlukla saç derisindeki Malassezia mantarının aşırı büyümesiyle ilişkilendirilse de, son yapılan bir araştırma, kepekle mücadelede bakteri dengesinin önemini vurguluyor. Çin'deki bilim insanları, kepek sorununu çözmenin sadece mantarlarla değil, kafadaki bakteri ekosistemiyle de doğrudan ilgili olduğunu ortaya koydu. Yani, saç derisindeki bakteri türlerinin dengesizliği, kepek probleminin başlıca nedenlerinden biri olabilir.

Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

ARAŞTIRMA: KEPEKLİ VE KEPEKSİZ SAÇ DERİSİ ARASINDAKİ FARKLAR

Çinli bilim insanları, kepeği olan ve olmayan 363 kişinin saç derisi örneklerini inceledi. Elde edilen sonuçlar oldukça dikkat çekiciydi. Genetik analizlerde, kepekli ve kepeksiz bireyler arasında Malassezia mantarının varlığında bir fark bulunmazken, kafada bulunan bakterilerin türleri arasında büyük bir farklılık gözlemlendi.

Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

Kepeği olmayan bireylerde, saç derisindeki bakterilerin %71'ini Propionibacterium adlı bakteri oluştururken, şiddetli kepeği olanlarda bu oran %50'ye düşüyordu. Öte yandan, kepeği fazla olan bireylerde Staphylococcus adlı bakteri türü ise, kepeği olmayanlara kıyasla çok daha yüksek bir oranda bulunuyordu.

Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

KEPEĞİ YOK ETMENİN YOLU: PROPİONİBACTERİUM VE YOĞURT

Araştırmalara göre, kepek sorununu ortadan kaldırmak için, saç derisindeki Propionibacterium bakterisinin oranını artırmak gerekiyor. Bu bakteriler, saç derisindeki yağ ve ölü deri hücrelerini besleyerek sağlıklı bir dengeyi korur. Ancak Staphylococcus bakterilerinin artışı, kepek problemini daha da kötüleştiriyor.

Çinli bilim insanları, saç derisindeki bu bakteri dengesini iyileştirmek için, Propionibacterium içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yoğurt, doğal probiyotik kaynakları içerdiği için, saç derisindeki bakteri dengesini düzenler ve kepek sorununu çözmede önemli bir rol oynar.

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