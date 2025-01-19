Kepek sorununa çözüm Çinlilerden geldi! Deneyen tamamen kurtuluyor...

KEPEĞİ YOK ETMENİN YOLU: PROPİONİBACTERİUM VE YOĞURT

Araştırmalara göre, kepek sorununu ortadan kaldırmak için, saç derisindeki Propionibacterium bakterisinin oranını artırmak gerekiyor. Bu bakteriler, saç derisindeki yağ ve ölü deri hücrelerini besleyerek sağlıklı bir dengeyi korur. Ancak Staphylococcus bakterilerinin artışı, kepek problemini daha da kötüleştiriyor.

Çinli bilim insanları, saç derisindeki bu bakteri dengesini iyileştirmek için, Propionibacterium içeren besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yoğurt, doğal probiyotik kaynakları içerdiği için, saç derisindeki bakteri dengesini düzenler ve kepek sorununu çözmede önemli bir rol oynar.