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Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılı, ünlüler dünyasında kayıplarla dolu bir yıl oldu. Acısıyla tatlısıyla geride bırakmaya hazırlandığımız bu yıl, hafızalarımızda derin izler bırakan önemli isimleri aramızdan aldı. Türk televizyonundan sinemasına, müzik dünyasından tiyatro sahnelerine kadar pek çok alanda sevilen simalar, vefatıyla hepimizi yasa boğdu. Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2024 13:37 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:43
Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılı, ünlüler dünyası için bazı büyük kayıpları beraberinde getirdi.

İşte 2024 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler...

Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

ANKARALI TURGUT

Bir süredir kanser tedavisi gören Ankaralı Turgut, 61 yaşında hayatını kaybetti.

Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

KENAN IŞIK

'Kim Milyoner Olmak İster?' yarışmasının unutulmaz sunucusu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı. Usta sanatçı 76 yaşında vefat etti.

Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

AHU TUĞBA

Türk sineması deyince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ahu Tuğba, 1 Eylül'de ABD'de yaşamını yitirdi.

Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

METİN AROLAT

Sahnede şarkı söylediği sırada fenalaşan 52 yaşındaki Metin Arolat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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