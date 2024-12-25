Kenan Işık, Vural Çelik, Ahu Tuğba... 2024 yılında hayatını kaybeden ünlüler

2024 yılı, ünlüler dünyasında kayıplarla dolu bir yıl oldu. Acısıyla tatlısıyla geride bırakmaya hazırlandığımız bu yıl, hafızalarımızda derin izler bırakan önemli isimleri aramızdan aldı. Türk televizyonundan sinemasına, müzik dünyasından tiyatro sahnelerine kadar pek çok alanda sevilen simalar, vefatıyla hepimizi yasa boğdu. Kenan Işık, Ahu Tuğba ve niceleri...

ahaber.com.tr Haber Merkezi