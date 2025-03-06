Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimarı Ece Gürel 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Montunu ve çantasını bırakan genç kadının soğuk havada nasıl hayatta kaldığı, 4 gündür ne yaptığı merak konusu oldu. A Haber ekibi Ece Gürel'in bulunduğu noktaya giderek, genç mimarın bulunmasıyla ilgili detayları aktardı. Öte yandan Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşlarıyla açtı. Ece'yi yürüyüş yaparken gören görgü şahidi anne-kız çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi