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Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan Mimarı Ece Gürel 4 gün sonra sağ olarak bulundu. Montunu ve çantasını bırakan genç kadının soğuk havada nasıl hayatta kaldığı, 4 gündür ne yaptığı merak konusu oldu. A Haber ekibi Ece Gürel'in bulunduğu noktaya giderek, genç mimarın bulunmasıyla ilgili detayları aktardı. Öte yandan Müge Anlı, bugünkü yayınını gözyaşlarıyla açtı. Ece'yi yürüyüş yaparken gören görgü şahidi anne-kız çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.03.2025 10:09 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:16
Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

36 yaşındaki mimar Ece Gürel'i bulmak için başlatılan çalışmalar 4. gününde sonuç verdi. Gürel, Belgrad Ormanı'nda arama kurtarma ekiplerince sağ bulundu.

Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

Genç kadın bulunduğunda uyur vaziyeteydi. Çalıların arasında bulunan Güler'i arama kurtarma ekipleri uyandırdı.

A HABER ECE'NİN BULUNDUĞU YERDE!
Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

72 saat dolduğu için vücudu tamamen buz kesen Güler ısındıktan 6 dakika sonra tepki vermeye başladığı belirtildi.

Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

Güler, telefonu ve montunu bıraktığı bölgeden 6 kilometre ileride bulundu. Çevik Kuvvet ve UMKE ekipleri kadını bulduğunda, toprak üzerinde yatar vaziyeteydi.

Kayıp mimar Ece Gürel nasıl hayatta kaldı? 4 gün boyunca Belgrad Ormanı’nda ne yaşadı?

Ece Güler nasıl hayatta kaldı? Gürel 4 gün boyunca ne yaşadı? soruları merak konusu oldu.

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