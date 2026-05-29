Karıncalar bu kokudan kaçıyor! Evdeki doğal dezenfektan şaşırttı

Havaların ısınmasıyla birlikte evlerimizde istenmeyen misafirlerin sayısı da artış gösteriyor. Özellikle kapı ve pencerelerin daha sık açık bırakıldığı bu dönemlerde, karıncalar ev içine yönelerek birçok ev sahibi için baş etmesi zor bir sorun haline geliyor. Ancak temizlik uzmanları, karıncaları evinizden uzaklaştırmak için sağlığa zararlı kimyasal ilaçlara başvurmanıza gerek olmadığını, çözümün mutfağınızdaki bir baharatın gücünde saklı olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada temizlik tüyolarıyla geniş bir kitleye ulaşan içerik üreticisi Chantel Mila, karıncalarla doğal yollarla mücadele etmek isteyenler için oldukça etkili bir yöntem paylaştı. Mila'nın önerisine göre, mutfaklarda eksik olmayan tarçın, karıncaları öldürmeden onları evin dışına iten doğal bir bariyer oluşturuyor.

Pest kontrol uzmanları, tarçının karıncalar üzerindeki bu etkisini bilimsel bir temele dayandırıyor. Uzman Nathan Kruger, tarçının içerisinde bulunan "sinnamaldehit" bileşiğinin, karıncaların birbirleriyle iletişim kurmak için kullandıkları koku izlerini (feromon yollarını) bozduğunu ifade ediyor. Kruger, bu yöntemin karıncaları yok etmekten ziyade, onların koku algılarını bozarak bölgeyi terk etmelerini sağlayan güçlü bir "caydırıcı" olduğunu vurguluyor.

NASIL UYGULANIR?

Karıncaları uzak tutmak için tarçını farklı formlarda kullanmak mümkün:

Sprey yöntemi: Bir miktar su ve tarçını karıştırarak bir sprey şişesine doldurun. Bu karışımı, karıncaların giriş noktası olarak kullandığı kapı eşiklerine ve pencere pervazlarına sıkın.

Toz uygulaması: Karıncaların yoğun olarak kullandığı izlere veya geçiş güzergahlarına toz tarçın serpmek, onlar için geçilmesi zor bir hat oluşturur.

Çubuk tarçın: Kiler, dolap köşeleri ve gıda saklama alanlarına yerleştirilen çubuk tarçınlar, hem kalıcı bir caydırıcılık sağlar hem de ortamdaki kokuyu tazeler.