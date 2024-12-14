Kararan gümüşü ayna gibi parlatacak! 1 parça sürmek yetiyor

Malzemeler:

Diş macunu (jel olmayan, klasik macun formu tercih edilmelidir)

Mikrofiber bez

Yumuşak kıllı diş fırçası

Sıcak su

Yapılışı:

Öncelikle, gümüş çatal, kaşık veya diğer gümüş eşyalarınızı sıcak suyla iyice durulayın. Bu, yüzeydeki tozları ve kirleri temizleyecektir.

Diş macununu yumuşak kıllı bir diş fırçasına sürün. Diş fırçasını kullanarak, gümüşün kararmış alanlarına nazikçe fırçalayın. Kararmanın yoğun olduğu yerlerde birkaç dakika süresince dairesel hareketlerle fırçalayabilirsiniz.

Diş macunu gümüş yüzeyin oksidasyon tabakasını çözer ve parlamasına yardımcı olur.

Fırçalamayı tamamladıktan sonra, mikrofiber bez ile gümüşleri iyice silin ve fazla macunu temizleyin.

Son olarak, gümüşleri bir kez daha sıcak suyla durulayarak temizleyin ve kuru bir bezle parlatın.