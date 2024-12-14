Kararan gümüşü ayna gibi parlatacak! 1 parça sürmek yetiyor
Gümüş çatal, bıçak ve kaşıklar, zamanla kararmaya başlayabilir. Özellikle uzun süreli kullanım ve havadaki kükürt bileşenlerinin gümüşle etkileşime girmesi, bu kararmaya yol açar. Kararma, gümüş yüzeyinde oksidasyon tabakası oluşmasına neden olur. Ancak, bu kararmayı gidermek ve gümüş eşyalarınızı eski parlaklıklarına kavuşturmak için birkaç pratik yöntem var. İşte detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 14.12.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 13:23