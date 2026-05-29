Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem: Hak sahipleri alacaklarına masrafsız ulaşacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen bedeller merkezi bir sistemde toplanacak. Yeni uygulamayla birlikte hak sahipleri alacaklarına masraf ödemeden ulaşabilecek.

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen ve hak sahibi adına bankaya yatırılan kamulaştırma bedelleri merkezi bir sistemde toplanacak.

BEDELLER TEK MERKEZDE TOPLANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğu belirlendi.

Bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu, farklı uygulamaların süreçlerde karmaşaya ve vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.

HAK SAHİPLERİ EK MASRAF ÖDEMEYECEK

Bu kapsamda VakıfBank ile yürütülen çalışmalar sonucunda kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak.

Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle birlikte hak sahipleri Türkiye genelindeki bütün VakıfBank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek.

ÜLKE GENELİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAK

Düzenlemeyle kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek.

UYAP SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK

Öte yandan kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine dair müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemler daha hızlı, düzenli ve standart hale gelecek.

KAMULAŞTIRMA DAVALARI NEDİR?

Kamulaştırma davaları, devletin veya kamu kurumlarının kamu yararı kapsamında ihtiyaç duyduğu arsa, tarla, konut ya da iş yerleri için yürüttüğü hukuki süreci kapsıyor. Taraflar arasında kamulaştırma bedeli konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde konu mahkemeye taşınıyor. Mahkeme taşınmazın değerini belirleyerek kamulaştırma bedeline hükmederken, belirlenen tutar hak sahipleri adına bankaya yatırılıyor. Özellikle yol, enerji, ulaşım ve altyapı projelerinde sıkça başvurulan bu davalar, taşınmaz sahiplerinin haklarının korunması açısından önemli bir rol oynuyor.

