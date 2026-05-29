Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem: Hak sahipleri alacaklarına masrafsız ulaşacak

ÜLKE GENELİNDE UYGULAMA BİRLİĞİ SAĞLANACAK Düzenlemeyle kamulaştırma bedellerinin depo edilmesinde ülke genelinde uygulama birliği sağlanacak. Ayrıca mahkemelerin bu bedeller üzerindeki doğrudan tasarruf yetkisi güçlendirilecek.

Yeni sistem sayesinde vatandaşların hak ettikleri kamulaştırma bedellerine daha hızlı ve kolay şekilde erişebilmesinin önü açılacak. Böylece hem mahkemelerin iş süreçleri kolaylaştırılacak hem de hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçilecek.

UYAP SİSTEMİNE ENTEGRE EDİLECEK Öte yandan kamulaştırma bedellerinin depo edilmesine dair müzekkere şablonlarının UYAP sistemine entegre edilmesi için çalışmalar sürüyor. Entegrasyonun tamamlanmasıyla birlikte mahkemeler tarafından yürütülen işlemler daha hızlı, düzenli ve standart hale gelecek.