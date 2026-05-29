Kamulaştırma bedellerinde yeni dönem: Hak sahipleri alacaklarına masrafsız ulaşacak
Adalet Bakanlığınca hayata geçirilecek yeni düzenlemeyle kamulaştırma davalarında mahkeme tarafından belirlenen bedeller merkezi bir sistemde toplanacak. Yeni uygulamayla birlikte hak sahipleri alacaklarına masraf ödemeden ulaşabilecek.
BEDELLER TEK MERKEZDE TOPLANACAK
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünce yapılan incelemelerde kamulaştırma bedellerinin ülke genelinde farklı usullerle tutulduğu belirlendi.
Bazı bedellerin ilgili idarelerin hesaplarında, bazılarının malik adına açılan hesaplarda, bazılarının ise mahkeme hesaplarında bulunduğu, farklı uygulamaların süreçlerde karmaşaya ve vatandaşlar açısından çeşitli mağduriyetlere yol açtığı görüldü.
HAK SAHİPLERİ EK MASRAF ÖDEMEYECEK
Bu kapsamda VakıfBank ile yürütülen çalışmalar sonucunda kamulaştırma bedellerinin mahkeme hesapları altında açılacak alt hesaplarda merkezi olarak toplanması sağlanacak.
Hayata geçirilmesi planlanan yeni sistemle birlikte hak sahipleri Türkiye genelindeki bütün VakıfBank şubelerinden herhangi bir masraf, komisyon veya harç ödemeden alacaklarına kolaylıkla ulaşabilecek.