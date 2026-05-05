Kamu borçlarına ödeme kolaylığı: Yeni düzenleme Meclis’e sunuldu, taksit süresi uzatılacak

Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 14:48 Son Güncelleme: 05 Mayıs 2026 15:14 ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

AK Parti, ekonomik düzenlemeleri içeren 15 maddelik kanun teklifini Meclis'e sundu. Teklifte kamu borçlarında taksit süresinin uzatılması, yabancı yatırımcıya yönelik vergi teşviklerinin genişletilmesi ve varlık barışı gibi düzenlemeler öne çıkıyor. Girişimcilik ve finans merkezi odaklı desteklerin artırılması hedeflenirken, yatırımların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi. Güler, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kanun teklifinin 15 maddeden oluştuğunu belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve yatırım haritasını yeniden şekillendirecek çok önemli bilgiler paylaştığını hatırlatan Güler, "Türkiye Yüzyılı'nda Yatırımlar için Güçlü Merkez Programı" ile İstanbul'un küresel ölçekte yatırım ve finans üssü olma iddiasını daha ileriye taşımayı amaçladıklarını ifade etti. Küresel belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye'nin "İstikrar Adası ve Güvenli Liman" olma konumunu somut adımlarla güçlendirdiklerini vurgulayan Güler, yatırımcı dostu düzenlemeler, genişletilen vergi teşvikleri, "tek durak büro" gibi hızlanan süreçler, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve yeni hamlelerle güçlü bir yatırım zemini oluşturacaklarını dile getirdi.

TÜRKİYE FİNANS VE TEKNOLOJİ LİGİNDE ÜST SIRALARA TIRMANACAK Hayata geçirilecek kapsamlı reformlarla İstanbul'un, sermayenin, ticaretin ve karar alma süreçlerinin merkezlerinden biri olma konumunu güçlendireceklerine işaret eden Güler, atılacak adımların üretim, ihracat, teknoloji ve girişimcilik ekseninde sürdürülebilir büyümeye katkı sunacağını söyledi. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yatırımcı dostu iklimi tahkim eden, üretimi ve ihracatı merkeze alan kanun teklifinin TBMM gündemine geleceğini aktaran Güler, teklifin Türkiye'nin küresel finans ve teknoloji liginde üst sıralara tırmanması için yürütülen kararlı ve stratejik bir hazırlığın ürünü olduğunun altını çizdi.

VERGİ AVANTAJI Fırtınalı atmosferde Türkiye'nin Başkan Erdoğan'ın liderliğinde "İstikrar Adası ve Güvenli Liman" olduğunu bir kez daha tescil ettiğine dikkati çeken Güler, kanun teklifi ile Türkiye'yi küresel ticaret yollarının, finansal akışların ve teknolojik inovasyonun "merkez üssü" haline getireceklerini belirtti. AK Parti Grup Başkanı Güler, sözlerini şöyle sürdürdü: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla kurumlar vergisi oranlarında indirime gidiyoruz. İmal ettikleri malları doğrudan ihraç eden kurumlarımızın bu kazançlarına uygulanan vergiyi yüzde 9'a, diğer ihracatçı kurumlarımız için ise yüzde 14'e indiriyoruz. Böylece imalatçı ihracatçımıza 16 puanlık bir vergi avantajı sağlamış oluyoruz. Transit ticaretin merkezi olma hedefimiz doğrultusunda İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazanç indirimini yüzde 50'den yüzde 100'e çıkararak tam muafiyet sağlıyoruz.