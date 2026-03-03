Kahvaltıda 3 kaşık etkisi: Düzenli tüketen yaşlılarda kas gücünü artırdı
Günde yaklaşık 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi tüketimi, 66-89 yaş aralığındaki bireylerde kas gücünü artırdı. Altı aylık araştırmada kilo artışı görülmezken, otur-kalk performansında belirgin iyileşme kaydedildi.
Avustralya'da yürütülen bilimsel çalışma, günlük 43 gram fıstık ezmesi tüketiminin yaşlı yetişkinlerde kas gücünü artırdığını ortaya koydu. Bulgular, düşme riskinin azaltılması ve kas gücünün artması açısından dikkat çekici veriler sundu.
GÜNDE 3 KAŞIK FISTIK EZMESİ KAS GÜCÜNÜ ARTIRDI
Melbourne merkezli Deakin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen altı aylık araştırma, günlük 43 gram fıstık ezmesi tüketiminin yaşlı bireylerde kas gücünü artırdığını ortaya koydu. Çalışmaya 66 ile 89 yaş arasında, bağımsız yaşayan 120 yetişkin katıldı.
Katılımcıların kas performansı, sandalyeden kollar göğüste çapraz haldeyken ayağa kalkma hızı üzerinden ölçüldü. Fıstık ezmesi tüketen grubun bu testi daha kısa sürede tamamladığı belirlendi.
KİLO ARTIŞI GÖRÜLMEDİ
Araştırmada günlük fıstık ezmesi tüketen katılımcıların enerji ve doymamış yağ alımının yükseldiği tespit edildi. Buna karşın altı aylık süreçte kilo artışı gözlenmedi. Bulgular, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle dergisinde yayımlandı.
Çalışmada yürüme hızı ve genel hareketlilik testlerinde belirgin bir fark saptanmadı. İyileşme, kas gücü performansıyla sınırlı kaldı.