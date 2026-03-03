CANLI YAYIN
Kahvaltıda 3 kaşık etkisi: Düzenli tüketen yaşlılarda kas gücünü artırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Günde yaklaşık 3 yemek kaşığı fıstık ezmesi tüketimi, 66-89 yaş aralığındaki bireylerde kas gücünü artırdı. Altı aylık araştırmada kilo artışı görülmezken, otur-kalk performansında belirgin iyileşme kaydedildi.

Avustralya'da yürütülen bilimsel çalışma, günlük 43 gram fıstık ezmesi tüketiminin yaşlı yetişkinlerde kas gücünü artırdığını ortaya koydu. Bulgular, düşme riskinin azaltılması ve kas gücünün artması açısından dikkat çekici veriler sundu.

GÜNDE 3 KAŞIK FISTIK EZMESİ KAS GÜCÜNÜ ARTIRDI

Melbourne merkezli Deakin Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen altı aylık araştırma, günlük 43 gram fıstık ezmesi tüketiminin yaşlı bireylerde kas gücünü artırdığını ortaya koydu. Çalışmaya 66 ile 89 yaş arasında, bağımsız yaşayan 120 yetişkin katıldı.

Katılımcıların kas performansı, sandalyeden kollar göğüste çapraz haldeyken ayağa kalkma hızı üzerinden ölçüldü. Fıstık ezmesi tüketen grubun bu testi daha kısa sürede tamamladığı belirlendi.

KİLO ARTIŞI GÖRÜLMEDİ

Araştırmada günlük fıstık ezmesi tüketen katılımcıların enerji ve doymamış yağ alımının yükseldiği tespit edildi. Buna karşın altı aylık süreçte kilo artışı gözlenmedi. Bulgular, Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle dergisinde yayımlandı.

Çalışmada yürüme hızı ve genel hareketlilik testlerinde belirgin bir fark saptanmadı. İyileşme, kas gücü performansıyla sınırlı kaldı.

KAS GÜCÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Araştırma ekibinden Dr. Sze-Yen Tan, kas gücünün yaşlı bireylerde günlük yaşam aktiviteleri açısından kritik rol oynadığını belirtti.

Açıklamasında "Testi daha kısa sürede tamamlayabilmek, daha yüksek kas gücü anlamına gelir. Kas gücü, yaşlı bireylerin merdiven çıkma ve sandalyeden ayağa kalkma gibi günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini sağlar. Kas gücündeki artış ayrıca, bağımsızlığın kaybı, yaşam kalitesinin düşmesi ve hatta erken ölümün yaygın nedenlerinden biri olan düşme riskini azaltır." dedi.

FISTIK EZMESİ GÜNLÜK TÜKETİM ÖNERİLERİ

Fıstık ezmesini günlük beslenme planına eklemek için pratik ve dengeli seçenekler bulunuyor. Yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edebilirsiniz.

Kahvaltıda Tost Üzerinde

Fıstık ezmesi en sık sabah kahvaltısında tüketiliyor. Tam buğday ya da çavdar ekmeği üzerine sürülerek hazırlanabilir. Üzerine muz dilimleri eklemek potasyum desteği sağlar. Keten tohumu veya chia tohumu ilavesi ise lif oranını artırır ve tokluk süresini uzatır.

Smoothie İçerisinde

Fıstık ezmesi, evde hazırlanan smoothie tariflerine kolayca dahil edilebilir. Süt veya bitkisel süt, muz, yulaf ve birkaç yemek kaşığı fıstık ezmesi blenderdan geçirilerek dengeli bir öğün alternatifi oluşturulabilir. Bu yöntem özellikle spor sonrası protein desteği arayanlar için uygundur.

Meyve ile Ara Öğün Olarak

Elma dilimleriyle birlikte tüketildiğinde hem lif hem de sağlıklı yağ kombinasyonu sağlanır. Daha yoğun bir kıvam için sade yoğurtla karıştırılarak dip sos hazırlanabilir. Alternatif olarak salatalık dilimleriyle birlikte de tercih edilebilir. Bu yöntem kalori kontrolü yapmak isteyenler için hafif bir seçenektir.

