Kahvaltıda 3 kaşık etkisi: Düzenli tüketen yaşlılarda kas gücünü artırdı

KAS GÜCÜ NEDEN ÖNEMLİ? Araştırma ekibinden Dr. Sze-Yen Tan, kas gücünün yaşlı bireylerde günlük yaşam aktiviteleri açısından kritik rol oynadığını belirtti. Açıklamasında "Testi daha kısa sürede tamamlayabilmek, daha yüksek kas gücü anlamına gelir. Kas gücü, yaşlı bireylerin merdiven çıkma ve sandalyeden ayağa kalkma gibi günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesini sağlar. Kas gücündeki artış ayrıca, bağımsızlığın kaybı, yaşam kalitesinin düşmesi ve hatta erken ölümün yaygın nedenlerinden biri olan düşme riskini azaltır." dedi.

FISTIK EZMESİ GÜNLÜK TÜKETİM ÖNERİLERİ Fıstık ezmesini günlük beslenme planına eklemek için pratik ve dengeli seçenekler bulunuyor. Yüksek protein ve sağlıklı yağ içeriği sayesinde ara öğünlerde veya kahvaltıda tercih edebilirsiniz. Kahvaltıda Tost Üzerinde Fıstık ezmesi en sık sabah kahvaltısında tüketiliyor. Tam buğday ya da çavdar ekmeği üzerine sürülerek hazırlanabilir. Üzerine muz dilimleri eklemek potasyum desteği sağlar. Keten tohumu veya chia tohumu ilavesi ise lif oranını artırır ve tokluk süresini uzatır.

Smoothie İçerisinde Fıstık ezmesi, evde hazırlanan smoothie tariflerine kolayca dahil edilebilir. Süt veya bitkisel süt, muz, yulaf ve birkaç yemek kaşığı fıstık ezmesi blenderdan geçirilerek dengeli bir öğün alternatifi oluşturulabilir. Bu yöntem özellikle spor sonrası protein desteği arayanlar için uygundur.

Meyve ile Ara Öğün Olarak Elma dilimleriyle birlikte tüketildiğinde hem lif hem de sağlıklı yağ kombinasyonu sağlanır. Daha yoğun bir kıvam için sade yoğurtla karıştırılarak dip sos hazırlanabilir. Alternatif olarak salatalık dilimleriyle birlikte de tercih edilebilir. Bu yöntem kalori kontrolü yapmak isteyenler için hafif bir seçenektir.