'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!
Yaklaşık 1 yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı 74 yaşında Antalya'da vefat etti. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:14