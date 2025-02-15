’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

'HALK ADAMI' TANIMLAMASI

Hastalığı boyunca babasının yanından ayrılmayan seslendirme sanatçısı kızı Venda Altuntaş, "Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini, insana dair ne varsa her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek var olmak istediği 'Halk adamı' tanımlamasının içerisine adını yazdırmayı başarmıştır. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi.