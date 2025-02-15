Viral Galeri Viral Tıkla 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

Yaklaşık 1 yıldır ince bağırsak kanseriyle mücadele eden 'Kahtalı Mıçe' olarak ünlenen Türk Halk Müziği sanatçısı Mustafa Kahtalı 74 yaşında Antalya'da vefat etti. Henüz 17 yaşındayken türkü söylemeye başlayan, 1986 yılında 'Gurbet Kuşu' albümüyle şöhreti yakalayan, 57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.02.2025 06:14
’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

'Kahtalı Mıçe' olarak bilinen Mustafa Kahtalı'ya geçen Şubat ayında ince bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Türk Halk Müziği sanatçısı, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Bağırsakları tümörle kaplanan ve karaciğerine metastaz yapan sanatçı, kemoterapi aldı. Tedavisi boyunca aile dostu turizmci Ramazan Aslan'ın yakından ilgilendiği Kahtalı'yı çok sayıda sanatçı arkadaşı, dostları ve hemşehrileri de yalnız bırakmadı.

’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

Gerek hastanedeki odası, gerekse dinlenmek için çekildiği zamanlardaki aile dostu Aslan'ın oteli, hayranlarının akınına uğradı. 8 ay boyunca üniversite hastanesinde tedavisi yapılan Mıçe, son 4 ayını Yaşam Vakıf Hastanesi'nde geçirdi. Yaklaşık bir yıl boyunca amansız hastalıkla mücadele eden ünlü sanatçı, bugün saat 03.00 sıralarında Antalya'da yaşama veda etti.

’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

Kahtalı'nın cenazesi, memleketi Kahta'da adını taşıyan kültür merkezinde yapılacak törenin ardından, Ulu Camii'nde kılınacak namaz sonrası, Karşıyaka Belediye Mezarlığı'nda defnedilecek.

’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

HAYATI BELGESEL YAPILDI

57 yıllık sanat yaşamına 19 albüm sığdıran Mustafa Kahtalı, son röportajını 6 ay önce belgesel film yönetmeni Serkan Koç'a verdi. Hayatının dönüm noktalarını ve anılarını anlatan Kahtalı, "Bir sanatçı olarak toplumda yer yapmışsan, toplum seni bağrına basmışsa, onun kıymetini bileceksin. Tepeye gelmek kolay, önemli olan orada durmak." demişti.

’Kahtalı Mıçe’ olarak ünlenen Mustafa Kahtalı hayatını kaybetti!

'HALK ADAMI' TANIMLAMASI

Hastalığı boyunca babasının yanından ayrılmayan seslendirme sanatçısı kızı Venda Altuntaş, "Doğduğu coğrafyanın ve birlikte büyüdüğü halkın ortak sesi olan, mutluluğunu, kederini, sevincini, insana dair ne varsa her şeyi türkülerle aktaran babam, toplumsal hafızanın yaşayan ender isimlerindendi. Büyük ozanların eserlerini çok büyük bir cesaretle seslendirerek var olmak istediği 'Halk adamı' tanımlamasının içerisine adını yazdırmayı başarmıştır. Çok üzgünüz. Sevenlerinin başı sağolsun" dedi.

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