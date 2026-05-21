Kağıthane'de evde yalnız kalma cinneti! Eşyaları balkondan aşağı fırlattı

Olay, dün saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Susan G.'nin evde yalnız bırakıp gittiği Servet G., bir süre sonra sinir krizi geçirerek evdeki eşyalara zarar verdi.

Evin camlarını kıran Servet G., balkon camından çeşitli eşyaları sokağa attı. Mahallede yaşanan panik üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kapının açılmaması üzerine Servet G.'nin kardeşini olay yerine çağırdı. Servet G., kardeşinin konuşmasının ardından ikna edilerek ekiplere kapıyı açtı.

Polis tarafından kontrol altına alınan Servet G., ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Servet G., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Atılan eşyalar ise Servet G.'nin ailesi tarafından sokaktan toplandı. Olayla ilgili şikayetçi olunmadığı öğrenildi.