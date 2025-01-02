Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç'u kimse böyle görmemişti!

Deliha filmi setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Son olarak Gupse Özay, Instagram'dan gülümseten bir kare paylaştı. Arduç kızı için bakın ne giydi? İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi