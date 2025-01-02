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Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç'u kimse böyle görmemişti!

Deliha filmi setinde tanışıp aşk yaşayan Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Ünlü çift, 2022 yılında kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı. Son olarak Gupse Özay, Instagram'dan gülümseten bir kare paylaştı. Arduç kızı için bakın ne giydi? İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.01.2025 13:16 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 13:16
Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç’u kimse böyle görmemişti!

Barış Arduç ve Gupse Özay, 2014 yılından bu yana aşklarıyla magazin dünyasının en örnek gösterilen çiftleri arasında yer alıyor.

Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç’u kimse böyle görmemişti!

Ünlü çift 2022'de kızları Jan Asya'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç’u kimse böyle görmemişti!

Karizmatik oyuncu, bu kez minik kızı Jan Asya için çok özel bir ana imza attı.

Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç’u kimse böyle görmemişti!

DİNAZOR KOSTÜMÜ GİYDİ

Minik kızı için dinazor kılığına giren Arduç'un o anlarını ise biricik eşi Gupse Özay sosyal medya hesabından paylaştı.

Jan Asya için bakın ne giydi? Barış Arduç’u kimse böyle görmemişti!

İşte o paylaşım

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