İzmir’deki taksici cinayetinde kan donduran detay: 15 dakika başında beklemiş
İzmir'in Konak ilçesinde ücret meselesi nedeniyle tartıştığı taksi şoförünü tabancayla öldüren zanlı tutuklandı. Öldürülen taksicinin acılı eşi Ayşe Örer, "Eşim yok yere öldürüldü. Ücret tartışması da olmamış. Eşim 600-700 tutar demiş. Sonra da sebepsiz yere öldürüp 15 dakika başında beklemiş. Eşim melek gibiydi." dedi.
İzmir'de taksici Deniz Örer (52) 10 Mart'ta aracına binen D.M. (24) ile arasında çıkan tartışma sırasında silahla vurularak öldürüldü.
Konak ilçesinde D.M., taksicilik yapan Deniz Örer'in kullandığı 35 T 7058 plakalı ticari taksiye yolcu olarak bindi. İddiaya göre ikili arasında taksi ücreti konusunda tartışma çıktı. Tartışma sırasında D.M., taksici Deniz Örer'i yanındaki silahla vurarak öldürdü.
Sabah'ın haberine göre Cinayetin ardından şüpheli, Örer'in cansız bedenini yol kenarına atıp ticari taksinin direksiyonuna geçerek olay yerinden uzaklaştı. Olaydan bir süre sonra taksiyi sokak üzerinde terk ederek kaçışına yaya olarak devam eden katil zanlısı, polis tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 1 Şubat 2024'te aracına binen müşteri tarafından katledilen taksici Oğuz Erge ile Deniz Örer'in aynı taksi durağında görev yaptığı ortaya çıktı.
Evli ve bir çocuk babası Deniz Örer'in oğlu Berke Örer'in, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giydiği öğrenildi.