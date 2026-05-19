İzmir'de korkunç son! Polise itiraf etti: "Panik olup cesedi yaktım"

İzmir'de tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında 73 yaşındaki Emine Dönmez'in yanmış cesedi bulundu. Olay ile ilgili cansız bedenin yanındaki Dilek D. adlı şüpheli gözaltına alındı. Dilek D., ilk ifadesinde, "Emine Dönmez, annemin eski komşusu. Bir süre beraber gezdik. Otomobilde rahatsızlandı, öksürmeye başladı. Yardımcı olmak için sırtına vurunca başını çarpıp, yaşamını yitirdi" dedi. Dilek D., sonrasında panik olup cesedi yaktığını da itiraf etti.

Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yanmış bir kadın cesedi olduğu ihbarı üzerine dün saat 19.00 sıralarında, Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak yanından geçen Fetret Çayı yakınlarındaki şantiye alanına gitti.

CENAZE OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP'TA Ekipler, burada buldukları yanmış cesedin Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Dönmez'in cesedinin yanındaki Dilek D. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emine Dönmez'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Dilek D.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

"PANİK OLUP CESEDİ YAKTIM" Emine Dönmez'in yanmış cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan Dilek D., hakkındaki cinayet iddialarını reddetti.

