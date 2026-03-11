İstanbul’un "Yaren"i de o: Balıkçıların göz bebeği oldu
İstanbul'un kalabalık sahilinde, insan ile doğanın iç ısıtan dostluğu 5 yıldır kesintisiz sürüyor. Avcılar Balıkçı Barınağı'na her gün uğrayan ve balıkçıların kimi zaman "Cabbar" kimi zaman "Safinaz" diye seslendiği balıkçıl kuşu, barınağın vazgeçilmez bir üyesi haline geldi.
Avcılar Balıkçı Barınağı'na 5 yıl önce gelen ve kısa aralıkların dışında hemen hergün balıkçı barınağına uğrayan balıkçıl, barınağın maskotu oldu.
Bazı balıkçılar, balıkçıla 'Safinaz' ismini verirken, bazı balıkçılar ise 'Cabbar' adıyla seslenmeye başladı.
Ambarlı Mahallesi'ndeki barınağa sabah erken saatlerde gelerek teknelerin üzerinde duran, zaman zaman karaya çıkan balıkçıl, kendisini düzenli olarak hergün besleyen balıkçıların gözdesi haline geldi.
'İLGİMİZE BÖYLE KARŞILIK VERİYOR'
Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam, 'Maskotumuz' dediği balıkçılla çok iyi anlaştıklarını, onu kendilerinden biri olarak görmeye başladıklarını, balıkçıların sürekli onu beslediğini söyledi.
Bazı balıkçıların 'Safinaz', bazılarının ise 'Cabbar' ismini verdiği balıkçılla ilgili konuşan Eyüp Arda, "Misafirimiz oluyor. Burada arkadaşlarımız ona iyi davranıyorlar. O da halinden hoşnut sürekli bizi ziyaret ediyor. Bizim maskotumuz oldu. Balıkçılar denizden geldiği zaman balık olduğu zaman saat 10.00 - 11.00 gibi buraya geliyor. Balıkçılarımız onu besliyorlar. O da bizim ilgimize böyle karşılık veriyor." dedi.