İstanbul’un "Yaren"i de o: Balıkçıların göz bebeği oldu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

İstanbul'un kalabalık sahilinde, insan ile doğanın iç ısıtan dostluğu 5 yıldır kesintisiz sürüyor. Avcılar Balıkçı Barınağı'na her gün uğrayan ve balıkçıların kimi zaman "Cabbar" kimi zaman "Safinaz" diye seslendiği balıkçıl kuşu, barınağın vazgeçilmez bir üyesi haline geldi.

Avcılar Balıkçı Barınağı'na 5 yıl önce gelen ve kısa aralıkların dışında hemen hergün balıkçı barınağına uğrayan balıkçıl, barınağın maskotu oldu.

Bazı balıkçılar, balıkçıla 'Safinaz' ismini verirken, bazı balıkçılar ise 'Cabbar' adıyla seslenmeye başladı.

Ambarlı Mahallesi'ndeki barınağa sabah erken saatlerde gelerek teknelerin üzerinde duran, zaman zaman karaya çıkan balıkçıl, kendisini düzenli olarak hergün besleyen balıkçıların gözdesi haline geldi.

'İLGİMİZE BÖYLE KARŞILIK VERİYOR'

Avcılar Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Aytaç Saydam, 'Maskotumuz' dediği balıkçılla çok iyi anlaştıklarını, onu kendilerinden biri olarak görmeye başladıklarını, balıkçıların sürekli onu beslediğini söyledi.

Bazı balıkçıların 'Safinaz', bazılarının ise 'Cabbar' ismini verdiği balıkçılla ilgili konuşan Eyüp Arda, "Misafirimiz oluyor. Burada arkadaşlarımız ona iyi davranıyorlar. O da halinden hoşnut sürekli bizi ziyaret ediyor. Bizim maskotumuz oldu. Balıkçılar denizden geldiği zaman balık olduğu zaman saat 10.00 - 11.00 gibi buraya geliyor. Balıkçılarımız onu besliyorlar. O da bizim ilgimize böyle karşılık veriyor." dedi.

Bir teknenin tentesinde güneşlenen ve kendini temizleyen balıkçılla ilgili konuşan bir balıkçı ise "Senelerdir geliyor buraya. Safinaz bu. Ona biz bakıyoruz balıkçılar bakıyor. Yaren Leylek var ya. Bu da bizim Safinazımız." dedi.

'ALIŞTI ARTIK GİTMİYOR'

Balıkçılın belirli aralıklarla barınağa uğraması, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç köyüne her yıl giderek, balıkçı Adem Yılmaz ile buluşan Yaren Leylek'i hatırlattı.

Cabbar'ı kendilerinin beslediğini söyleyen balıkçı Eyüp Arda, "Adı Cabbar 3-4 sene oldu geleli. Biz besliyoruz onu. Sürekli burada, gitmiyor. Alıştı artık. Yaren leylek gibi bu da burada." diye konuştu.

