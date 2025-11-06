Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul’da korkunç olay! Kocasını kızgın yağ döküp öldürdü

İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Zeynep G., kendisine uzun süredir şiddet uygulayan eşi Sinan G.'den intikam almak için korkunç bir plan yaptı. Gece eşi uyurken mutfakta kaynattığı 3 litre kızgın yağı Sinan G.'nin üzerine döktü. Ağır şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 07:22
İstanbul Üsküdar'da yaşayan Sinan ve Zeynep çifti 25 yıl önce evlenmişlerdi. Çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu oldu. Zaman zaman memleketleri Kars'a gidip gelen çift, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda yaşamını sürdürüyordu.

44 yaşındaki ev hanımı Zeynep G., geçim sıkıntı nedeniyle çocuklarına sahip çıkabilmek adına evde el işi yapıp satıyordu. 53 yaşındaki eşi Sinan G. ise iddiaya göre düzenli bir işte çalışmıyordu.

Zaman zaman inşaat, tekstil gibi işlerle ailesinin geçimini sağlamaya çalışıyordu. İddiaya göre çiftin evlilikleri ilk yıllardan beri şiddetli geçimsizlikle sürüyordu. Sinan G. eve alkollü geldiği zamanlarda eşini darp ediyordu.

EŞİNİ DÖVÜYORDU
İddiaya göre olayın yaşandığı 15 Ekim akşamı da evine yine alkollü gelen Sinan G., eşine küfürler savurdu, sonra yatağına geçip yattı. Yaşadığı baskı, tehdit ve şiddete karşı büyük öfke duyan Zeynep G. kan donduran bir plan yaparak mutfağa gitti.

Yaklaşık 3 litre ayçiçeği yağını büyük bir tencereye koyup ısıtmaya başladı. Yağ kaynama noktasına gelince de tencereyi alıp eşinin uyuduğu odaya gitti. Zeynep G., kızgın yağı yatakta uyuyan eşinin bütün vücuduna döktü. Neye uğradığını anlayamayan adam acı içinde uyandı.

