İstanbul’da korkunç olay! Kocasını kızgın yağ döküp öldürdü

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Sinan ve Zeynep çifti 25 yıl önce evlenmişlerdi. Çiftin biri kız biri erkek iki çocuğu oldu. Zaman zaman memleketleri Kars'a gidip gelen çift, Üsküdar ilçesi Ünalan Mahallesi'ndeki tek katlı gecekonduda yaşamını sürdürüyordu.