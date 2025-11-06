İstanbul’da korkunç olay! Kocasını kızgın yağ döküp öldürdü
İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre Zeynep G., kendisine uzun süredir şiddet uygulayan eşi Sinan G.'den intikam almak için korkunç bir plan yaptı. Gece eşi uyurken mutfakta kaynattığı 3 litre kızgın yağı Sinan G.'nin üzerine döktü. Ağır şekilde yaralanan adam hastaneye kaldırıldı ancak 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
