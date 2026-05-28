İstanbul’da “çifte bayram” coşkusu! Vali Gül A Haber’de açıkladı: Fetih destanı ilk kez dronlarla canlandırılacak

Dünya başkenti İstanbul, fethin 573. yıl dönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutlamaya hazırlanıyor. Kurban Bayramı ile fethin yıl dönümünün aynı döneme denk gelmesiyle megakentte "çifte bayram" havası eserken, İstanbul Valisi Davut Gül kutlamaların detaylarını ilk kez A Haber ekranlarında paylaştı.

İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü kapsamında kent genelinde kapsamlı kutlama programları düzenlenecek. İstanbul Valisi Davut Gül, A Haber canlı yayınında kutlamaların detaylarını paylaşırken, Beyazıt'tan Ayasofya'ya uzanacak fetih yürüyüşünden Boğaz'daki tekne konvoyuna, gökyüzünü aydınlatacak dev dron gösterilerinden tarihi mekanlardaki görsel şölenlere kadar birçok etkinliğin İstanbullularla buluşacağını söyledi. İSTANBUL'DA "ÇİFTE BAYRAM" COŞKUSU! BOĞAZ'DA KONVOY, GÖKYÜZÜNDE DRON ŞÖLENİ

BEYAZIT'TAN AYASOFYA'YA FETİH YÜRÜYÜŞÜ İstanbul'un fethinin bir ruhu olduğunu ve bu ruhun her yıl daha büyük bir coşkuyla yaşatıldığını belirten Vali Davut Gül, "Her sene hemşehrilerimizin yoğun katılımıyla fethi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz. Bu yıl Kurban Bayramı'ndayız. Dolayısıyla İstanbul'da çifte bayram havası yaşansın istedik" ifadelerini kullandı.

Kutlamaların sabah saatlerinde başlayacağını belirten Gül, "Yarın saat 11.00'de Beyazıt'tan Ayasofya Meydanı'na yürüyüş gerçekleştireceğiz. Önümüzde mehteran takımı, arkamızda sivil toplum kuruluşları, öğrencilerimiz ve hemşehrilerimiz olacak. Coşkulu bir kalabalıkla fetih ruhunu bir kez daha yaşatacağız" dedi.

DENİZDE 150 TEKNEYLE GÖRSEL ŞÖLEN Fetih coşkusunun İstanbul Boğazı'nda da yaşanacağını ifade eden Gül, "Saat 15.00 civarında Deniz Ticaret Odası ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte Sarayburnu'ndan Haliç'e tekne konvoyumuz olacak. Yaklaşık 150 tekne bayraklarla süslü şekilde Boğaz'da görsel şölen oluşturacak" açıklamasında bulundu. Vali Gül ayrıca TCG Fatih Fırkateyni'nin de Sarayburnu'nda vatandaşların ziyaretine açılacağını söyledi.