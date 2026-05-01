İşsizlik maaşı düşmeyecek: Yeni düzenlemenin ayrıntıları belli oldu
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren işsizlik ödeneği fonuna devlet katkısı oranında önemli bir değişikliğe imza atıldı. İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısının yüzde 1'den 0.5'e indirilmesi akıllara "Acaba işsizlik maaşı azalır mı" sorusunu getirdi. Peki bu karar maaşlara nasıl yansıyacak? İşsizlik maaşı düşecek mi?
İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet katkısı yüzde 1'den 0.5'e indirildi. Düzenleme sonrası devletin fona yıllık katkısı 110 milyar TL'den 55 milyar TL'ye düşerken, "İşsizlik maaşı azalır mı?" tartışmaları gündeme geldi. İşsizlik fonuna devletin katkısının azalmasıyla birlikte maaşı hak edenlerin ücretlerinde düşüş yaşanmayacak. Maaşlar aynı şekilde yatmaya devam edecek.
Halen son 4 ay 2026 yılına ait asgari ücretle çalışana 13 bin 111 lira 72 kuruş, son 4 ay brüt 55 bin lira ile çalışanlara 21 bin 833 lira 2 kuruş, son 4 ay brüt 80 bin lira ile çalışanlara 26 bin 223 lira 44 kuruş işsizlik maaşı ödeniyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 30 Nisan 2026 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karar 1 Haziran 2026'dan itibaren yürürlüğe girecek. 4447 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca işsizlik sigortası primi; yüzde 1 sigortalı, yüzde 2 işveren ve yüzde 1 devlet payından oluşmaktaydı. Yeni düzenlemeyle devlet payı yarıya indirilerek yüzde 0,5 olarak yeniden belirlendi. İşçi ve işveren paylarında herhangi bir değişiklik yapılmadı.
40 MİLYARLIK TASARRUF
2025 yılında İşsizlik Sigortası Fonu'na devlet tarafından aktarılan pay 83 milyar 317 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Devlet payının yüzde 0,5'e indirilmesiyle bu tutarın yaklaşık yarıya düşmesi bekleniyor. 2025 rakamları üzerinden hesaplandığında Hazine'nin yıllık yaklaşık 40 milyar TL tasarruf edeceği öngörülüyor.
2025 yılında fon varlığı yüzde 75 büyüyerek 628 milyar 479 milyon liraya ulaştı. Son 10 yılda fondan işverenlere aktarılan pay yüzde 20,3'ten 49.2'ye yükselirken, işsizlik ödemelerinin payı yüzde 37,4'ten 31,7'ye geriledi.