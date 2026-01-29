İşsize 10 ay maaş! Şartlar ortaya çıktı: Başvurana 26 bin TL ödeme

ÜCRETİ ÇOK OLANIN İŞSİZLİK MAAŞI ARTIYOR MU?

İşsizlik maaşı son 4 ayda (120 gün) alınan brüt ücretin ortalamasının yüzde 40'ı oluyor. Ama her maaşın yüzde 40'ını işsizlik maaşı olarak almak da mümkün değil. Burada sınır o yılki asgari ücretin yüzde 80'i olarak belirleniyor. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun bu yıl en fazla 26.424 TL alınabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NASIL BELİRLENİYOR?

Maaş alma süresini son 3 yıldaki primler belirliyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay), 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle ödeme yapılıyor.

SAĞLIK PRİMLERİ YATIRILIYOR

İşsizlik maaşı alanlar hangi haklardan yararlanıyor?

-İşsizlik Ödeneği

-Genel Sağlık Sigortası Primleri

-Yeni bir iş bulma

-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?

İşsizlik ödeneği almakta iken, İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, işsizlik ödeneği alırken kayıt dışı çalışanların, emekli olanların ya da bir işe başlayanların işsizlik ödenekleri kesiliyor.