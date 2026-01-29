İşsize 10 ay maaş! Şartlar ortaya çıktı: Başvurana 26 bin TL ödeme

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İŞKUR, mesleki eğitim ve istihdam hizmetlerinin yanı sıra işsiz kalan vatandaşlara ödenek desteği de sağlıyor. 2026 yılıyla birlikte işsizlik maaşı tutarlarında değişiklik yapılırken, yeni yılda ödenecek rakamlar da güncellendi. 10 aya kadar sürebilen destekten yararlanma şartları ve işsizlik maaşı hesaplama detayları merak konusu oldu.

Türkiye istihdam sayısı bakımından Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. 32 milyonu geçen istihdam rakamı ile işsizlik oranı da tek hanede bulunuyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli görevler üstlenen İŞKUR aracılığı ile işsizlere her ay maaş da veriliyor. İşsizlik maaşının hesapları da Ocak ayı ile birlikte değişti.

Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ay ay işsizlik maaşı hesabını ve bu ödeneği almanın şartlarını köşesine taşıdı. İşte detaylar...

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Sigortalı olarak çalışanlar belli şartlarda işsiz kaldıklarında İŞKUR aracılığı ile her ay brüt maaşlarına göre hesaplanan işsizlik maaşı alabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İşsizlik maaşı almak için sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması gerekiyor. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı aranıyor. Ayrıca hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı aranıyor.

HER İŞTEN AYRILAN ALABİLİR Mİ?
İstifa eden, emeklilik, askerlik ya da evlilik sebebiyle ayrılan çalışanlar işsizlik maaşı alamıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK İÇİN BAŞVURU ŞART MI?
Şartları taşıyan sigortalının işten çıkartıldıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurması gerekiyor.

30 GÜN İÇİNDE BAŞVURULMAZ İSE HAK KAYBOLUR MU?
Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülüyor. Örneğin 2 ay sonra başvuran birisi 10 ay yerine 8 ay maaş alabiliyor.

MAAŞ ÖDEMESİ NASIL YAPILIYOR?
İlk işsizlik ödeneği ödemesi, ödeneğe hak kazanılan tarihi izleyen ayın sonuna kadar yapılıyor. Sigortalı işsizler, T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı ile birlikte herhangi bir PTT şubesine başvurarak işsizlik ödeneklerini alabiliyor. Ayrıca banka hesaplarına da yatırılıyor.

MAAŞ HESABI NASIL YAPILIYOR?
İşsizlik ödeneği, sigortalının son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40'ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemiyor. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulamıyor.

2026 YILI İÇİN HESAP NASIL YAPILIYOR?
Bu yıl için belirlenen asgari ücrete göre en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı miktarları şöyle hesaplanıyor. 4 Brüt asgari ücret: 33.030 TL 4 En düşük işsizlik maaşı : 12.212 TL 4 En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL

ÜCRETİ ÇOK OLANIN İŞSİZLİK MAAŞI ARTIYOR MU?
İşsizlik maaşı son 4 ayda (120 gün) alınan brüt ücretin ortalamasının yüzde 40'ı oluyor. Ama her maaşın yüzde 40'ını işsizlik maaşı olarak almak da mümkün değil. Burada sınır o yılki asgari ücretin yüzde 80'i olarak belirleniyor. Maaş ne kadar yüksek olursa olsun bu yıl en fazla 26.424 TL alınabiliyor.

İŞSİZLİK MAAŞININ SÜRESİ NASIL BELİRLENİYOR?
Maaş alma süresini son 3 yıldaki primler belirliyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün (6 ay), 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün (8 ay), 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün (10 ay) süreyle ödeme yapılıyor.

SAĞLIK PRİMLERİ YATIRILIYOR
İşsizlik maaşı alanlar hangi haklardan yararlanıyor?
-İşsizlik Ödeneği
-Genel Sağlık Sigortası Primleri
-Yeni bir iş bulma
-Meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN KESİLİR?
İşsizlik ödeneği almakta iken, İŞKUR tarafından teklif edilen bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin, işsizlik ödeneği alırken kayıt dışı çalışanların, emekli olanların ya da bir işe başlayanların işsizlik ödenekleri kesiliyor.

BU YIL İŞSİZ KALANLARA MAAŞ HESABI

Bu yıl işsiz kalan herkes yeni rakamları alabilecek mi?
İşsizlik maaşı son 4 aydaki brüt ücretlere göre belirlendiği için aylara göre hesap değişiyor. İşte ay ay işsizlik maaşı hesabı...

31 ARALIK 2025'DE İŞSİZ KALAN
Brüt asgari ücret: 26.005,50 TL
En düşük işsizlik maaşı: 10.402,20 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 20.804,40 TL

OCAK 20026'DA İŞSİZ KALAN
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 27.761,63 TL
En düşük işsizlik maaşı: 11.104,65 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 22.209,30 TL

ŞUBAT 2026'DA İŞSİZ KALAN
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 29.517,75 TL
En düşük işsizlik maaşı: 11.807,10 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 23.614,20 TL

MART AYINDA İŞSİZ KALAN
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 31.273,88 TL
En düşük işsizlik maaşı: 12.509,55 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 25.19,10 TL

NİSAN AYINDA İŞSİZ KALAN
Brüt asgari ücret: 33.030 TL
Son 4 ay ortalama Asg. Ücrt: 33.030 TL
En düşük işsizlik maaşı: 13.212 TL
En yüksek işsizlik maaşı: 26.424 TL

