İşsize 10 ay maaş! Şartlar ortaya çıktı: Başvurana 26 bin TL ödeme
İŞKUR, mesleki eğitim ve istihdam hizmetlerinin yanı sıra işsiz kalan vatandaşlara ödenek desteği de sağlıyor. 2026 yılıyla birlikte işsizlik maaşı tutarlarında değişiklik yapılırken, yeni yılda ödenecek rakamlar da güncellendi. 10 aya kadar sürebilen destekten yararlanma şartları ve işsizlik maaşı hesaplama detayları merak konusu oldu.
Türkiye istihdam sayısı bakımından Cumhuriyet tarihinin rekorlarını kırmaya devam ediyor. 32 milyonu geçen istihdam rakamı ile işsizlik oranı da tek hanede bulunuyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli görevler üstlenen İŞKUR aracılığı ile işsizlere her ay maaş da veriliyor. İşsizlik maaşının hesapları da Ocak ayı ile birlikte değişti.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem ay ay işsizlik maaşı hesabını ve bu ödeneği almanın şartlarını köşesine taşıdı. İşte detaylar...
KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?
Sigortalı olarak çalışanlar belli şartlarda işsiz kaldıklarında İŞKUR aracılığı ile her ay brüt maaşlarına göre hesaplanan işsizlik maaşı alabiliyor.
İŞSİZLİK MAAŞI ALMANIN ŞARTLARI NEDİR?
İşsizlik maaşı almak için sigortalının kendi istek ve kusuru dışında işten çıkartılmış olması gerekiyor. Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olma şartı aranıyor. Ayrıca hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olma şartı aranıyor.
HER İŞTEN AYRILAN ALABİLİR Mİ?
İstifa eden, emeklilik, askerlik ya da evlilik sebebiyle ayrılan çalışanlar işsizlik maaşı alamıyor.