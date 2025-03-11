İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye İşçi Kurumu İŞKUR, pek çok belediye, üniversite ve kamu kurumunda yeni personel alımlarını duyurdu. Mart ayı itibariyle birçok alanda KPSS'li ve KPSS'siz memur ve işçi alımları yapılacak. Vatandaşlar, şoför ve güvenlik görevlisi ilanlarını araştırıyor. Peki hangi şehirlerde ilanlar yayınlandı, kontenjan detayları neler? İşte başvuru şartları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi