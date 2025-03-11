Viral Galeri Viral Tıkla İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye İşçi Kurumu İŞKUR, pek çok belediye, üniversite ve kamu kurumunda yeni personel alımlarını duyurdu. Mart ayı itibariyle birçok alanda KPSS'li ve KPSS'siz memur ve işçi alımları yapılacak. Vatandaşlar, şoför ve güvenlik görevlisi ilanlarını araştırıyor. Peki hangi şehirlerde ilanlar yayınlandı, kontenjan detayları neler? İşte başvuru şartları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.03.2025 16:19
İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

İŞKUR Mart ayı ilanları yayımlandı. Türkiye genelinde kamu kurumlarının düzenlediği alım süreçleri kapsamında, İŞKUR aracılığıyla şoför ve güvenlik görevlisi pozisyonları için başvurular başladı. Başvuru sahiplerinin, İŞKUR üzerinden belirlenen şartlar ve istenen belgeler doğrultusunda başvurularını tamamlaması gerekmektedir. Peki hangi belediye ve kurumlarda alımlar yapılacak? İşte başvuru şartları ve kontenjan detayları…

İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Alım Yapan Kurumlar ve Kontenjanları

Denizli Büyükşehir Belediyesi- Şehir İçi Otobüs Şoförü - 50

Arpalı Belediyesi Şoför Alımı - 1

Eskil Belediyesi - Şoför - 6

Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi - Özel Güvenlik Görevlisi - 10

Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri - Toplu Taşıma Şoförü - 15

Kızıltepe Belediyesi - Şoför - 1

Kale Belediyesi - Şoför - 1

Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz - Tır Şoförü - 3

Şırnak İl Özel İdaresi - Çöp Kamyon Şoförü - 4

Tekirdağ Otopark Ulaşım - Otobüs Şoförü - 20

İnegöl Belediyesi - Çöp Kamyon Şoförü - 4

Besot Manisa BELD.MÜŞ.HİZ.ULAŞ.TOP. - Şoför (Yolcu Taşıma) - 2

Salarha Belediyesi - Kamyon Şoförü - 1

Alanya Belediyesi - Güvenlik Görevlisi - 9

İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Başvuru Şartları Neler?

Adaylar, İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurmalı ve gerekli belgeleri eksiksiz olarak yüklemelidir. İlgili kamu kurumları, alım sürecinde adayların mesleki deneyimleri ve yeterliliklerini esas alarak değerlendirme yapacaktır. Özel şartlar, kurumun ve pozisyonun niteliklerine değişiklik göstermektedir. Genel başvuru şartları ise şu şekildedir:

İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İlgili pozisyon için belirlenen yaş sınırlarını karşılamak,

Herhangi bir sağlık sorunu veya engelin bulunmaması,

İlgili pozisyon için özel niteliklere ve gerekli belgelere sahip olmak,

Reşit olan adaylar için askerlik hizmetiyle ilişiğinin bulunmaması gerekmektedir.

İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Nasıl Başvuru Yapılır?

Adaylar, İŞKUR'un resmi internet sitesi olan https://www.iskur.gov.tr adresine girerek öncelikle kendilerine ait bir iş profili oluşturmalıdır. Kayıt işlemi sırasında adayların kişisel bilgiler, eğitim durumu ve iş tecrübeleri gibi detaylı bilgileri sisteme eksiksiz girmesi önemlidir.

Kayıt tamamlandıktan sonra, adaylar kendilerine uygun ilanları inceleyip ilgili pozisyon için başvuru formunu doldurarak gerekli belgeleri sisteme yükleyebilirler. Başvuruda bulunacak adayların ilanların son tarihlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.

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