İŞKUR üzerinden o kuruma şoför ve güvenlik görevlisi alımı başladı! İşte başvuru şartları

Alım Yapan Kurumlar ve Kontenjanları
Denizli Büyükşehir Belediyesi- Şehir İçi Otobüs Şoförü - 50
Arpalı Belediyesi Şoför Alımı - 1
Eskil Belediyesi - Şoför - 6
Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi - Özel Güvenlik Görevlisi - 10
Manulaş Manisa Ulaşım Hizmetleri - Toplu Taşıma Şoförü - 15
Kızıltepe Belediyesi - Şoför - 1
Kale Belediyesi - Şoför - 1
Erzurum Enerji Üretim Dağıtım Doğalgaz - Tır Şoförü - 3
Şırnak İl Özel İdaresi - Çöp Kamyon Şoförü - 4
Tekirdağ Otopark Ulaşım - Otobüs Şoförü - 20
İnegöl Belediyesi - Çöp Kamyon Şoförü - 4
Besot Manisa BELD.MÜŞ.HİZ.ULAŞ.TOP. - Şoför (Yolcu Taşıma) - 2
Salarha Belediyesi - Kamyon Şoförü - 1
Alanya Belediyesi - Güvenlik Görevlisi - 9