Viral Galeri Viral Tıkla İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Kamuda kariyer yapmak isteyen vatandaşlar Mart ayı itibariyle yayınlanan ilanları araştırmaya başladı. İŞKUR, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumları için geniş çaplı memur ve işçi alımları yapacağını duyurdu. Alımlarda KPSS'li ve KPSS'siz başvuru imkanı sunulurken, birçok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak. Peki hangi kadrolar için alımlar yapılacak? İşte başvuru şartları ve kadrolar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.03.2025 16:49 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 16:50
İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Mart ayı itibariyle kamuya yönelik memur ve iş alımları hız kazandı. Birçok kamu kurumu, çeşitli pozisyonlarda istihdam sağlayacak. Alım yapılacak kadrolar arasında KPSS'li ve KPSS'siz başvurular yer alıyor. KPSS koşulu aranan ilanlarda 60 taban puan şartı bulunuyor. Peki hangi kurumlarda memur ve işçi alımları yapılacak? İşte kamu ilanları ve açılan kadrolar…

İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Alım Yapılacak Kadrolar


Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı

Fon Uzman Yardımcısı

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

Vergi Müfettiş Yardımcılığı

İl Planlama Uzman Yardımcılığı

Arşiv Uzman Yardımcılığı

Mühendis

Mimar

Tekniker

Şehir Plancısı

Sağlık Teknikeri

Tekniker

Sanat Tarihçisi

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni

Şoför

İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Kamu Memur Alım İlanları ve Son Başvuru Tarihleri


Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcılığı Sınav İlanı 16.04.2025

İçişleri Bakanlığı İl Planlama Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 21.03.2025

Savunma Sanayii Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 09.04.2025

Yalova Çınarcık Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 07.03.2025

Aydın Kuşadası Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 07.03.2025

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025

İstanbul Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 14.03.2025

Muğla Datça Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 12.03.2025

Osmaniye Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 14.03.2025

Zonguldak Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Hatay Arsuz Belediyesi Memur Alım İlanı 26.03.2025

Trabzon Vakfıkebir Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 19.03.2025

Bolu Gerede Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İstanbul Adalar Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

TMSF Fon Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınav İlanı 04.04.2025

İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025

İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025

Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025

İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025

İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.03.2025

Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025

Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı 09.04.2025

İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025

İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.03.2025

Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025

Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025

İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Başvuru Şartları Neler?


Başvuru koşulları alım yapılacak kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak aranan nitelikler arasında ilgili alandan mezun şartı yer alıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde belirtiliyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Belirtilen eğitim seviyesinden mezun olmak (İlköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu),

KPSS şartı olan ilanlar için ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak,

Sağlık durumunun görevini yerine getirmeye uygun olması,

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmesi ya da askerlikle ilişiği olmaması,

Herhangi bir suçtan hükümlü bulunmaması.

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