İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Başvuru Şartları Neler?



Başvuru koşulları alım yapılacak kuruma ve pozisyona göre değişiklik gösteriyor. Genel olarak aranan nitelikler arasında ilgili alandan mezun şartı yer alıyor. Genel başvuru şartları ise şu şekilde belirtiliyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Belirtilen eğitim seviyesinden mezun olmak (İlköğretim, lise, ön lisans veya lisans mezunu),

KPSS şartı olan ilanlar için ilgili puan türünden yeterli puanı almış olmak,

Sağlık durumunun görevini yerine getirmeye uygun olması,

Erkek adaylar için askerlik görevini yerine getirmesi ya da askerlikle ilişiği olmaması,

Herhangi bir suçtan hükümlü bulunmaması.