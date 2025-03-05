İŞKUR kamuya memur alımı yapacak: İşte başvuru şartları ve kadrolar

Ağrı Tutak Belediyesi Memur Alım İlanı 27.03.2025
İstanbul Bayrampaşa Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 28.03.2025
Ankara Pursaklar Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
İstanbul Bakırköy Belediyesi Memur ve Zabıta Memuru Alım İlanı 09.04.2025
İstanbul Şişli Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 28.03.2025
İzmir Dikili Belediyesi Memur Alım İlanı 04.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Memur Alım İlanı 09.04.2025
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alım İlanı 10.03.2025
Muğla Milas Belediyesi Zabıta Memuru Alım İlanı 11.04.2025
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı Alım İlanı 09.04.2025
İzmir Bornova Belediyesi Zabıta Memuru Alım ilanı 11.04.2025
İzmir Tire Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı 09.04.2025
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri Alım İlanı 11.04.2025
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Arşiv Uzman Yardımcılığı Sınav İlanı 31.03.2025
Erzincan Otlukbeli Belediyesi Memur Alım İlanı 18.04.2025
Malatya Pütürge Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Ordu Akkuş Belediyesi Memur Alım İlanı 11.04.2025
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru Alım İlanı 18.04.2025