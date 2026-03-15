iOS 27 ile iPhone’larda neler değişecek? İşte 7 özellik

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 10:09 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Apple'ın iPhone'lar için hazırladığı iOS 27 güncellemesine ilişkin ilk bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Katlanabilir iPhone'a özel arayüzden daha akıllı Siri'ye, yapay zeka destekli sağlık özelliklerinden uydu bağlantı yeniliklerine kadar birçok değişiklik getirmesi beklenen iOS 27'nin haziran ayında tanıtılması, eylül ayında ise yeni iPhone modelleriyle birlikte kullanıma sunulması öngörülüyor.

Apple'ın mobil işletim sistemi için hazırladığı bir sonraki büyük güncelleme şimdiden teknoloji dünyasında merak uyandırıyor. iOS 26 daha çok yapay zeka altyapısı, Apple Intelligence özellikleri ve sistem iyileştirmelerine odaklanırken, iOS 27'nin kullanıcı deneyimini daha akıllı, daha akıcı ve daha sezgisel hale getirmesi bekleniyor. Yeni Siri yeteneklerinden katlanabilir iPhone için özel arayüze, yapay zeka tabanlı sağlık özelliklerinden performans artışına kadar birçok yeniliğin iOS 27 ile birlikte gelmesi gündemde.

KATLANABİLİR İPHONE'A ÖZEL ARAYÜZ Apple'ın Eylül ayında ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmayı planladığı konuşuluyor. "iPhone Fold" ya da "iPhone Ultra" adıyla gelebileceği öne sürülen cihazın, kapalıyken 5.5 inç, açıldığında ise 7.8 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı ifade ediliyor. Bu yeni form faktörü, yazılım tarafında da önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. iOS 27'nin, geniş ekran deneyimine uyum sağlayan yeni bir arayüz ve kullanım düzeni sunması bekleniyor. Katlanabilir iPhone'un iPhone ile iPad arasında bir kullanım deneyimi sunacağı belirtiliyor. Cihaz iPadOS yerine iOS çalıştıracak ve iPad uygulamalarını doğrudan desteklemeyecek. Açıldığında ise iki uygulamanın yan yana çalışabildiği iPad benzeri bir düzen sunacak. Apple'ın ayrıca geliştiricilere uygulamalarını yeni ekran yapısına kolayca uyarlayabilmeleri için özel araçlar sunacağı belirtiliyor.

DAHA GELİŞMİŞ VE AKILLI SİRİ Apple Intelligence destekli yeni Siri'nin iOS 26.4 sürümüyle gelmesi bekleniyordu. Ancak geliştirme sürecindeki sorunlar nedeniyle özelliklerin ertelenmiş olabileceği konuşuluyor. Yeni Siri özelliklerinin bir kısmının veya tamamının iOS 27 ile sunulması ihtimali bulunuyor. Bununla birlikte Apple'ın, ChatGPT, Claude veya Gemini benzeri bir sohbet botu deneyimi sunan Siri üzerinde çalıştığı da iddialar arasında. Siri'nin yeni sürümü, Apple uygulamalarına derinlemesine entegre edilmiş bir yapay zeka asistanı olarak çalışacak. İnternette bilgi arama, yüklenen dosyaları analiz etme ve metinleri özetleme gibi işlevlerin yanı sıra cihazdaki verilere erişerek daha kişisel yanıtlar verebilecek. KİŞİSEL BAĞLAM VE EKRAN FARKINDALIĞI Apple, Siri'nin Apple Intelligence ile birlikte üç önemli yetenek kazanacağını açıklamıştı. Bunlardan ilki "kişisel bağlam". Bu özellik sayesinde Siri; e-postalar, mesajlar, dosyalar ve fotoğraflar gibi içerikleri analiz ederek kullanıcıya daha kişisel ve doğru yanıtlar verebilecek. Bir diğer yenilik ise ekran farkındalığı olacak. Siri, ekranda görünen içeriği anlayarak buna göre işlem yapabilecek. Örneğin bir mesajda gönderilen adresi kişi kartına eklemek veya görüntülenen bir fotoğrafı belirli bir kişiye göndermek mümkün olacak.

UYGULAMALAR ARASINDA DAHA GENİŞ KONTROL Yeni Siri ile birlikte uygulamalar arası etkileşim de önemli ölçüde genişleyecek. Kullanıcılar, tek bir komutla farklı uygulamalar arasında işlem yaptırabilecek. Bu sayede Siri, bugüne kadar mümkün olmayan bazı görevleri yerine getirebilecek ve günlük kullanımda daha güçlü bir dijital asistan haline gelecek. GELİŞTİRİCİLER İÇİN CORE AI ÇERÇEVESİ Apple'ın iOS 27 ile geliştiricilere yönelik yeni bir yapay zeka altyapısı sunması bekleniyor. "Core AI" adı verilen bu çerçeve, mevcut Core ML sisteminin yerini alacak. Yeni altyapı sayesinde geliştiriciler, yapay zeka modellerini uygulamalarına daha kolay şekilde entegre edebilecek.

LİQUİD GLASS TASARIMINDA İYİLEŞTİRMELER iOS 26 ile tanıtılan Liquid Glass tasarımı, Apple'ın arayüz yaklaşımında önemli bir değişim yaratmıştı. iOS 26.1 ve 26.2 güncellemelerinde tasarımda bazı küçük düzenlemeler yapılmıştı. iOS 27 ile birlikte Apple'ın bu tasarım dilini daha da geliştirerek arayüzde daha kapsamlı iyileştirmeler yapabileceği konuşuluyor. YAPAY ZEKA DESTEKLİ SAĞLIK ÖZELLİKLERİ Apple'ın bir süre üzerinde çalıştığı yapay zeka tabanlı Health+ abonelik hizmeti rafa kaldırılmış olsa da, projede geliştirilen bazı özelliklerin iOS 27'ye eklenmesi ihtimali bulunuyor. Bu özelliklerin, Sağlık uygulaması içinde kişiselleştirilmiş sağlık önerileri, detaylı sağlık raporları ve tıbbi durumları anlatan bilgilendirici içerikler sunabileceği belirtiliyor.