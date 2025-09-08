Instagram WhatsApp ve X’te erişim sorunu! Çöktü mü?

8 Eylül Pazartesi gecesi sosyal medyada yaşanan erişim sıkıntıları, kullanıcıların "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Instagram, WhatsApp ve X (Twitter) platformlarına erişimde bazı kullanıcıların sorun yaşadığı gözlenirken çeşitli sosyal medya kullanıcıları; Instagram ve WhatsApp ve X çöktü mü? Diyerek arama motorlarında konuyu araştırmaya başladı. Peki sosyal medyada yaşanan sorun ne? İşte yanıtı…