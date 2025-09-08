Viral Galeri Viral Tıkla Instagram WhatsApp ve X’te erişim sorunu! Çöktü mü?

8 Eylül Pazartesi gecesi sosyal medyada yaşanan erişim sıkıntıları, kullanıcıların "Instagram çöktü mü?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Instagram, WhatsApp ve X (Twitter) platformlarına erişimde bazı kullanıcıların sorun yaşadığı gözlenirken çeşitli sosyal medya kullanıcıları; Instagram ve WhatsApp ve X çöktü mü? Diyerek arama motorlarında konuyu araştırmaya başladı. Peki sosyal medyada yaşanan sorun ne? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 08.09.2025 01:43 Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 02:18
Sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanırken, pek çok kullanıcı hesaplarına giriş yapmakta sıkıntı yaşıyor. Instağram açılmıyor diyen kullanıcılar, Instagram, WhatsApp ve X (Twitter) platformları çöktü mü diyerek konuyu araştırmaya başladı.

"INSTAGRAM AÇILMIYOR" ŞİKAYETLERİ ARTTI

Gece saatlerinde birçok kullanıcı, Instagram'a giriş yapmakta zorlandığını ve içeriklere erişemediğini belirtti.

Hem mobil uygulama hem de web sürümünde yaşanan bu problemler, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Google'da da "8 Eylül Instagram neden açılmıyor?" aramaları zirveye çıktı.

KÜRESEL KESİNTİ KAYDEDİLMEDİ

Uygulama izleme sistemlerinden elde edilen verilere göre, 8 Eylül 2025 tarihinde Instagram'da küresel çapta büyük bir kesinti tespit edilmedi.

