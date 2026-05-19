İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde

İngiltere'de iş gücü piyasasına yönelik açıklanan son veriler ekonomideki baskının derinleştiğini ortaya koydu. İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'e yükselirken, açık iş pozisyonları son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2026 yılının ilk çeyreğine dair iş gücü piyasası verilerini açıkladı. Buna göre ülkede işsizlik oranı ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi. İşsizlik oranı yıllık bazda 0,5 puan artarken, çeyreklik bazda 0,2 puan geriledi.

Açıklanan veriler, İngiltere ekonomisinde iş gücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve Ortadoğu'daki gerilimin şirketler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

ÜCRET ARTIŞLARI YAVAŞLADI ONS verilerine göre çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki artış ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 oldu. İkramiyeler dahil ücret artışı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi. ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, iş gücü piyasasının zayıf görünümünü koruduğunu belirterek, iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve işsizliğin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.

McKeown ayrıca düzenli maaş artışlarının da yavaşladığını ifade ederek, özellikle konaklama ve perakende gibi düşük ücretli sektörlerde işe alımların ve istihdamın düşük seviyelerde seyrettiğini kaydetti.