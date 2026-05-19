CANLI YAYIN

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiltere'de iş gücü piyasasına yönelik açıklanan son veriler ekonomideki baskının derinleştiğini ortaya koydu. İşsizlik oranı yılın ilk çeyreğinde yüzde 5'e yükselirken, açık iş pozisyonları son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 1

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 2026 yılının ilk çeyreğine dair iş gücü piyasası verilerini açıkladı. Buna göre ülkede işsizlik oranı ocak-mart döneminde yüzde 5'e yükseldi. İşsizlik oranı yıllık bazda 0,5 puan artarken, çeyreklik bazda 0,2 puan geriledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 2

Açıklanan veriler, İngiltere ekonomisinde iş gücü piyasasının zayıflamaya devam ettiğini ortaya koydu. Özellikle enerji maliyetlerindeki artış ve Ortadoğu'daki gerilimin şirketler üzerindeki ekonomik baskıyı artırdığı değerlendiriliyor.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 3

ÜCRET ARTIŞLARI YAVAŞLADI

ONS verilerine göre çalışanların ikramiyeler hariç düzenli maaşlarındaki artış ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,4 oldu. İkramiyeler dahil ücret artışı ise yüzde 4,1 olarak kaydedildi. ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, iş gücü piyasasının zayıf görünümünü koruduğunu belirterek, iş ilanlarının son beş yılın en düşük seviyesine gerilediğini ve işsizliğin geçen yıla göre daha yüksek olduğunu söyledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 4

McKeown ayrıca düzenli maaş artışlarının da yavaşladığını ifade ederek, özellikle konaklama ve perakende gibi düşük ücretli sektörlerde işe alımların ve istihdamın düşük seviyelerde seyrettiğini kaydetti.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 5

BORDROLU ÇALIŞAN SAYISINDA TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiltere'de daha güncel vergi verileri de iş gücü piyasasındaki baskının arttığını gösterdi. Buna göre bordrolu çalışan sayısı nisan ayında yaklaşık 100 bin kişi azaldı. Mart ayında ise 28 bin kişilik düşüş kaydedilmişti. Açıklanan rakamlar, 2014 yılında kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana görülen en sert aylık düşüş olarak kayıtlara geçti.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 6

AÇIK POZİSYONLAR SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Şubat-nisan döneminde açık iş pozisyonları da 28 bin azalarak 705 bine geriledi. Böylece açık pozisyon sayısı son beş yılın en düşük seviyesine indi. İngiltere ve Galler Yeminli Mali Müşavirler Enstitüsü Baş Ekonomisti Suren Thiru, verilerin iş gücü piyasasında artan sıkıntıya işaret ettiğini söyledi.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 7

Thiru değerlendirmesinde, "Artan iş gücü maliyetleri ve İran savaşının etkileri nedeniyle daha fazla işletme işe alımları azaltıyor ve ücret artışlarını sınırlıyor. İş ilanlarındaki sürekli düşüş, firmalar üzerindeki mali baskının arttığını ve personel talebinin hızla kötüleştiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 8

İŞSİZLİKTE YENİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

İngiltere Merkez Bankası ise mevcut ekonomik görünüm doğrultusunda işsizlik oranının bu yılın ortasında yüzde 5,1'e yükselmesini bekliyor. Banka tahminlerine göre işsizlik oranı 2027 yazına kadar yüzde 5,5 ile yüzde 5,6 aralığına kadar çıkabilir.

İngiltere'de işsizlik yüzde 5'e çıktı: İlanlar son 5 yılın en düşük seviyesinde 9
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin