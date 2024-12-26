İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in annesi Elizabeth'i gören hayran kaldı!
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Piraye rolüyle adından söz ettiren Selma Ergeç'in ailesi merak konusu oluyordu. Güzel oyuncu, "Türkçe bilmiyor" dediği annesiyle instagram hesabından pozlar yayınladı. Anne-kızın birbirlerine olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı. İşte Selma Ergeç'in annesi Elizabeth...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:20