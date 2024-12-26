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İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in annesi Elizabeth'i gören hayran kaldı!

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu İnci Taneleri dizisinde Piraye rolüyle adından söz ettiren Selma Ergeç'in ailesi merak konusu oluyordu. Güzel oyuncu, "Türkçe bilmiyor" dediği annesiyle instagram hesabından pozlar yayınladı. Anne-kızın birbirlerine olan benzerliği ise gözlerden kaçmadı. İşte Selma Ergeç'in annesi Elizabeth...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.12.2024 17:20 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 17:20
İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in annesi Elizabeth’i gören hayran kaldı!

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Aka gibi isimlerin yer aldığı İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterine hayat veren Selma Ergeç'in hayatı mercek altına alındı.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in annesi Elizabeth’i gören hayran kaldı!

Daha önce Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Camdaki Kız gibi dizilerde rol alan güzel oyuncunun özellikle annesi merak edildi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in annesi Elizabeth’i gören hayran kaldı!

1978 yılında Almanya'da doğan Selma Ergeç, Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olarak dünyaya geldi. Ergeç'in babası doktor, annesi ise hemşireydi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in annesi Elizabeth’i gören hayran kaldı!

EŞİ DE TANIDIK

2015 yılında Yazar Erdal Öz'ün oğlu ve Can Yayınları'nın sahibi Can Öz ile nikah masasına oturan ve bir kızı olan Ergeç, bu kez de annesiyle gündeme geldi.

İnci Taneleri’nin Piraye’si Selma Ergeç’in annesi Elizabeth’i gören hayran kaldı!

"ANNEM TÜRKÇE BİLMİYOR"

Güzel oyuncunun hayatını merak edip araştıranlar annesinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı.

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