İlaç fiyatlandırmasında yeni dönem: En düşük fiyat esas alınacak
İlaç fiyatlandırma sisteminde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile artık ilaç satış tutarları belirlenirken Avrupa'daki en düşük fabrika çıkış fiyatları referans alınacak.
Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar", Türk ilaç pazarında yeni bir dönemi başlattı. 2017 yılından bu yana uygulanan eski sistemin yerini alan bu düzenleme ilaçların tüketiciye daha uygun koşullarda ulaşmasını hedeflerken, sektör paydaşlarının kâr oranlarını da yeniden tanımlıyor.
AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK FİYATI REFERANS ALINACAK
Yeni fiyatlandırma modelinde Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasından belirlenecek 5 ile 10 adet ülkeyi "referans" olarak kabul edecek. İlaçların azami fiyatları belirlenirken, bu ülkelerdeki en düşük fabrika çıkış fiyatı esas alınacak. Bu sayede, Türkiye'deki ilaç fiyatlarının uluslararası piyasadaki en rekabetçi seviyede kalması sağlanacak.
EURO KURU HESAPLAMASINDA YENİ KRİTERLER
İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru, Merkez Bankası verilerine dayalı yeni bir formüle bağlandı. Buna göre:
- Yıllık ortalama Euro değerine yüzde 65 uyarlama katsayısı uygulanacak.
- 1 Nisan 2026'ya kadar: Geçici madde uyarınca Euro değeri 26,8767 TL olarak sabitlendi.
- 1 Nisan 2026 sonrası: Katsayı artışıyla birlikte Euro değeri 29,1164 TL olarak güncellenecek.
DEPOCU VE ECZACI KÂR ORANLARI YENİLENDİ
İlaçların satış fiyatına göre depocu ve eczacıların elde edeceği kâr oranları şu baremlere göre uygulanacak:
- 406,76 TL'ye kadar: Depocu yüzde 8, Eczacı yüzde 28 kâr.
- 406,76 TL – 814,77 TL arası: Depocu yüzde 6, Eczacı yüzde 18 kâr.
- 814,77 TL üzeri: Depocu yüzde 3, Eczacı yüzde 13 kâr.
FİYAT KORUMALI ÜRÜNLERDE YENİ BAREMLER
Düzenleme ile ürün gruplarına göre barem değerleri de güncellendi. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100,37 TL olurken, eşdeğer ürünlerde 151,25 TL olarak açıklandı. Bu güncelleme ile piyasadaki ilaç arzının sürdürülebilirliği amaçlanıyor.
İŞTE VATANDAŞIN MERAK ETTİKLERİ
1. İlaç fiyatları neden değişti? İlaçların vatandaşlara uygun maliyetlerle ulaşmasını sağlamak ve döviz kurundaki dalgalanmaların sektörel etkisini dengelemek amacıyla sistem güncellenmiştir.
2. Hangi ülkelerin fiyatları referans alınıyor? Avrupa Birliği içerisinden seçilen ve ilaç üretim/pazar yapısı Türkiye'ye benzerlik gösteren 5 ile 10 arasındaki ülke referans alınmaktadır.
3. Yeni ilaç fiyatları ne zaman geçerli olacak? Karar Resmi Gazete'de yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir. Belirlenen yeni Euro kuru değerleri ise 1 Nisan 2026 tarihine kadar kademeli olarak uygulanacaktır.
4. Eczanelerde ilaç bulunabilirliği artacak mı? Baremlerin ve kâr oranlarının güncellenmesiyle birlikte maliyet baskısı altındaki ilaçların üretim ve tedarik süreçlerinin rahatlaması, dolayısıyla bulunabilirliğin artması hedeflenmektedir.