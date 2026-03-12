İlaç fiyatlandırmasında yeni dönem: En düşük fiyat esas alınacak

İlaç fiyatlandırma sisteminde devrim niteliğinde bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile artık ilaç satış tutarları belirlenirken Avrupa'daki en düşük fabrika çıkış fiyatları referans alınacak.

Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe giren "Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar", Türk ilaç pazarında yeni bir dönemi başlattı. 2017 yılından bu yana uygulanan eski sistemin yerini alan bu düzenleme ilaçların tüketiciye daha uygun koşullarda ulaşmasını hedeflerken, sektör paydaşlarının kâr oranlarını da yeniden tanımlıyor.

AVRUPA'NIN EN DÜŞÜK FİYATI REFERANS ALINACAK Yeni fiyatlandırma modelinde Sağlık Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasından belirlenecek 5 ile 10 adet ülkeyi "referans" olarak kabul edecek. İlaçların azami fiyatları belirlenirken, bu ülkelerdeki en düşük fabrika çıkış fiyatı esas alınacak. Bu sayede, Türkiye'deki ilaç fiyatlarının uluslararası piyasadaki en rekabetçi seviyede kalması sağlanacak.

EURO KURU HESAPLAMASINDA YENİ KRİTERLER İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru, Merkez Bankası verilerine dayalı yeni bir formüle bağlandı. Buna göre: Yıllık ortalama Euro değerine yüzde 65 uyarlama katsayısı uygulanacak.

uygulanacak. 1 Nisan 2026'ya kadar: Geçici madde uyarınca Euro değeri 26,8767 TL olarak sabitlendi.

Geçici madde uyarınca Euro değeri 26,8767 TL olarak sabitlendi. 1 Nisan 2026 sonrası: Katsayı artışıyla birlikte Euro değeri 29,1164 TL olarak güncellenecek.

DEPOCU VE ECZACI KÂR ORANLARI YENİLENDİ İlaçların satış fiyatına göre depocu ve eczacıların elde edeceği kâr oranları şu baremlere göre uygulanacak: 406,76 TL'ye kadar: Depocu yüzde 8, Eczacı yüzde 28 kâr.

Depocu yüzde 8, Eczacı yüzde 28 kâr. 406,76 TL – 814,77 TL arası: Depocu yüzde 6, Eczacı yüzde 18 kâr.

Depocu yüzde 6, Eczacı yüzde 18 kâr. 814,77 TL üzeri: Depocu yüzde 3, Eczacı yüzde 13 kâr.

FİYAT KORUMALI ÜRÜNLERDE YENİ BAREMLER Düzenleme ile ürün gruplarına göre barem değerleri de güncellendi. Fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 100,37 TL olurken, eşdeğer ürünlerde 151,25 TL olarak açıklandı. Bu güncelleme ile piyasadaki ilaç arzının sürdürülebilirliği amaçlanıyor.