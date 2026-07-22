İkinci el telefon satanlar dikkat! Sildiğinizi sandığınız her şey geri getirilebilir: Uzmanından uyarı: “Satmayın”

Günümüzde teknolojik cihazların yenilenmesiyle birlikte ikinci el piyasasında büyük bir hareketlilik yaşanırken, bu durum kişisel verilerin güvenliği açısından ciddi riskleri de beraberinde getiriyor. Cihazlarını satmak isteyen kullanıcılar, fabrika ayarlarına dönmenin ve verileri silmenin yeterli olduğunu düşünse de uzmanlar acı gerçeği bir kez daha gözler önüne seriyor. Silinen tüm fotoğraf, video, banka bilgileri ve özel yazışmaların profesyonel yazılımlarla geri getirilebildiği, bu verilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi durumunda ise şantajdan adli soruşturmalara kadar pek çok tehlikenin kapıda olduğu vurgulanıyor.

Teknolojik cihazlarını ikinci el olarak satmayı düşünenleri ilgilendiren kritik bir uyarı geldi. Uzmanlar, fabrika ayarlarına döndürülse bile telefon ve bilgisayarlardaki kişisel verilerin profesyonel yazılımlarla geri getirilebildiğini belirterek, kullanıcıların ciddi güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekti. Peki tehlikeye karşı nasıl önlem alırız? İşte tüm detaylar…

SİLDİĞİNİZİ SANDIĞINIZ HER ŞEY BİR YAZILIMLA ELİNİZDEN ALINIYOR Kullanıcılar cihazlarını satarken tüm belge ve bilgilerini sildiklerini düşünseler de, gelişen teknoloji bu verilerin tamamının bir yazılımla cihaza geri yüklenmesine imkan tanıyor. Bu durumun yaratabileceği tehlikelere dikkat çeken Mustafa Sansar, "Satın alan o üçüncü şahıs biraz da teknolojiye meraklıysa sizin eski fotoğraflarınıza, eski resimlerinize, eski videolarınıza, eski yazışmalarınıza, eski şifrelerinize ele geçirebilir. Bunu ifşa edebilir, sizi taciz edebilir, sizin o şifrelerinizi kullanarak hesaplarınızı hackleyebilir" ifadelerini kullandı.

DİJİTAL TEMİZLİK YETERLİ Mİ? İkinci el elektronik cihaz satışları ile ilgili merak edilen en önemli soru, fabrika ayarlarına döndürülen cihazlardaki verilerin uzmanlar tarafından geri getirilip getirilemeyeceği oluyor. Konuyla ilgili net bir uyarıda bulunan Adli Bilişim Uzmanı Mustafa Sansar, "Satmayın" tavsiyesinde bulundu. Bu uyarının gerekçesini açıklayan Sansar acı tabloyu, "O bilgisayarda, o cep telefonunda, o hard diskte bulunan resimler, videolar, banka hesap bilgileri, PDF'ler geri getirilebilir" sözleriyle aktardı.

ADLİ SORUŞTURMALARLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ Veri güvenliğinin sadece bireysel gizlilikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda hukuki bir boyutu olduğunu belirten Mustafa Sansar, "Veriyi kurtaran kişi girebilir, bir suç işleyebilir, orada araştırma yapabilir ve sonra ne yazık ki kullanıcı adı ve şifre sizin olduğunuzdan dolayı bir suçlamayla, bir soruşturmayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Farkında olmak lazım. Bilgi güvenliğinin herkes farkında olması lazım. 'Ben bireyim, benim telefonumda zaten bir şey yok. Ne olacak ki?' dediğiniz bir fotoğraf hiç ummadığınız çok farklı bir yerde, o videolar, o resimler ya da o bilgiler yayınlanabilir" diyerek vatandaşları uyardı.

A Haber Muhabiri Müzeyyen Yılmaz ise riskin boyutunu, "Fotoğraflar, mesajlar, banka uygulamaları... Cihazlarınızı satmadan önce atlayacağınız tek bir adım bile verilerinizi riske atabilir" sözleriyle özetledi.