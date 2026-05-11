İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Oto ekspertiz ücretlerine alt ve üst sınır geliyor

İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar, hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.

OTO EKSPERTİZDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan oto ekspertiz hizmetlerine yönelik yönetmelik taslağında yeni detaylar belli oldu. Düzenleme kapsamında ikinci el otomobil piyasasında ekspertiz süreçlerinin daha şeffaf, standart ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine yönelik alt ve üst sınır uygulaması devreye alınabilecek. Bakanlık, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının görüşünü alarak ücret tarifelerini belirleyebilecek. Bu ücretler araç sınıfı, hizmet kapsamı ile il ve ilçe bazında farklılık gösterebilecek.

EKSPERTİZ ÜCRETLERİNE TAVAN FİYAT GELİYOR

Taslağa göre oto ekspertiz ücretleri için yeni bir fiyatlandırma sistemi oluşturulacak. Böylece vatandaşların farklı bölgelerde yüksek fiyatlarla karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın belirleyeceği yeni sistemde ücretler;

  • Araç sınıfına,
  • Ekspertiz kapsamına,
  • İl ve ilçe bazındaki koşullara

göre değişebilecek.

ARAÇ BİLGİLERİ SİSTEMDEN SORGULANABİLECEK

Yeni düzenlemeyle birlikte Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi devreye alınacak. Sistem üzerinden araçların;

  • Tescil kayıtları,
  • Muayene bilgileri,
  • Kilometre geçmişi,
  • Hasar kayıtları,
  • Servis bilgileri ve diğer teknik verileri

sorgulanabilecek.

Ekspertiz işletmeleri hazırladıkları raporları belirlenen standart şablona uygun şekilde sisteme yükleyecek. Böylece araç geçmişi daha şeffaf şekilde takip edilebilecek.

EKSPERTİZ RAPORLARINDA YENİ STANDARTLAR

Yeni düzenleme kapsamında ekspertiz raporlarında kullanılacak teknik ifadeler de standart hale getirilecek.

Taslakta yer alan düzenlemeye göre:

  • Klima veya cam otomatiği gibi sistemlerin çalışmaması "fonksiyon kaybı" olarak kayda geçirilecek.
  • Motor veya şanzımandan gelen normal dışı mekanik sesler "sesli çalışma" olarak raporlanacak.
  • Bir parçanın yüzde 30'dan fazlasının dışarıdan boyanmış olması halinde ilgili bölüm "boyalı" olarak değerlendirilecek.
5 GÜN İÇİNDE İTİRAZ HAKKI

Vatandaşlar artık ekspertiz raporlarına da itiraz edebilecek.

Taslağa göre ekspertiz raporunda hata, eksiklik veya raporda belirtilmeyen bir arıza bulunduğunu düşünen kişiler, 5 gün içinde sistem üzerinden itiraz başvurusu yapabilecek.

Ekspertiz işletmesi ise en geç 3 gün içinde itirazı değerlendirecek.

İtirazın kabul edilmesi durumunda:

  • Araç yeniden ekspertize alınacak,
  • Yeni rapor ücretsiz şekilde hazırlanacak,
  • Önceki rapor geçersiz sayılacak.
EKSPERTİZ ŞİRKETLERİNE YENİ ŞARTLAR

Yeni düzenlemeyle birlikte ekspertiz işletmelerine yönelik bazı kriterler de getiriliyor.

Yetki belgesi başvurusunda bulunacak işletme sorumlularının;

  • Dolandırıcılık,
  • Rüşvet,
  • Zimmet,
  • İrtikap,
  • Hırsızlık ve casusluk gibi suçlardan hüküm giymemiş olması

gerekecek.

Ayrıca ekspertiz raporlarında araç alım-satım sürecini etkileyebilecek yönlendirici yorum, tavsiye veya değerlendirmelere de yer verilemeyecek.

"ŞİRKETLER FİYATA DEĞİL KALİTEYE ODAKLANACAK"

Bakanlığın ikinci el araç piyasasına yönelik hazırladığı yeni düzenlemeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Oto Ekspertiz Uzmanı Orhan Gönül, sektörde artık standart iş akışı ve standart ücret uygulamasının hayata geçirileceğini belirtti.

Gönül, "Artık tüm ekspertizlerde standart bir iş akışı ve buna paralel olarak standart ücret uygulanacak. Taban ve tavan fiyat sistemi sayesinde vatandaşların yaşadığı fiyat belirsizliği ortadan kalkacak. Bu durum hem güven ortamını güçlendirecek hem de hizmet kalitesini artıracak. Şirketler artık yalnızca fiyat rekabetine değil hizmet kalitesini yükseltmeye odaklanacak. Aynı standartta hizmetin benzer fiyatlarla sunulması kaliteyi de artıracaktır" ifadelerini kullandı.

