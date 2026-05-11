İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Oto ekspertiz ücretlerine alt ve üst sınır geliyor

"ŞİRKETLER FİYATA DEĞİL KALİTEYE ODAKLANACAK"

Bakanlığın ikinci el araç piyasasına yönelik hazırladığı yeni düzenlemeyi A Haber canlı yayınında değerlendiren Oto Ekspertiz Uzmanı Orhan Gönül, sektörde artık standart iş akışı ve standart ücret uygulamasının hayata geçirileceğini belirtti.

Gönül, "Artık tüm ekspertizlerde standart bir iş akışı ve buna paralel olarak standart ücret uygulanacak. Taban ve tavan fiyat sistemi sayesinde vatandaşların yaşadığı fiyat belirsizliği ortadan kalkacak. Bu durum hem güven ortamını güçlendirecek hem de hizmet kalitesini artıracak. Şirketler artık yalnızca fiyat rekabetine değil hizmet kalitesini yükseltmeye odaklanacak. Aynı standartta hizmetin benzer fiyatlarla sunulması kaliteyi de artıracaktır" ifadelerini kullandı.