İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Ekspertiz sisteminde kurallar yeniden yazılıyor

İkinci el otomobil piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme hayata geçiriliyor. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine il ve ilçe bazında alt ve üst sınır getirilebilecek. Vatandaşlar, hatalı olduğunu düşündükleri ekspertiz raporlarına 5 gün içinde itiraz edebilecek. Taşıt Ekspertiz Bilgi Sistemi üzerinden araçların kilometre, hasar, servis ve muayene kayıtları da öğrenilebilecek.

İKİNCİ EL OTOMOBİL PİYASASINDA ŞEFFAFLIK DÖNEMİ Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan oto ekspertiz hizmetlerine yönelik yönetmelik taslağında yeni detaylar belli oldu. Düzenleme kapsamında ikinci el otomobil piyasasında ekspertiz süreçlerinin daha şeffaf, standart ve denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Sabah'ta yer alan habere göre yeni sistemle birlikte ekspertiz ücretlerine yönelik alt ve üst sınır uygulaması devreye alınabilecek. Bakanlık, kamu kurumları ve meslek kuruluşlarının görüşünü alarak ücret tarifelerini belirleyebilecek. Bu ücretler araç sınıfı, hizmet kapsamı ile il ve ilçe bazında farklılık gösterebilecek.

EKSPERTİZ ÜCRETLERİNE TAVAN FİYAT GELİYOR Taslağa göre oto ekspertiz ücretleri için yeni bir fiyatlandırma sistemi oluşturulacak. Böylece vatandaşların farklı bölgelerde yüksek fiyatlarla karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.