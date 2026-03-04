İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo aşka geldi! Eşine "Has Gelin" türküsüyle seslendi
İdo Tatlıses'ten eşine sürpriz serenat! İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye beklemediği bir anda türkü patlattı. Ünlü çiftin 'Has Gelin' romantizmi kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli, mutlu evliliklerini sosyal medyadan paylaştıkları samimi karelerle gözler önüne seriyor.
2021 yılındaki görkemli düğünlerinin ardından 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, bu kez romantik bir videoyla gündeme oturdu.
YASEMİN'E "HAS GELİN" SERENADI
İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye hiç beklemediği bir anda şarkı söyleyerek sürpriz yaptı. "Suya Gider Has Gelin" türküsünü seslendiren İdo, o anları Instagram hesabından paylaştı.
Şefkatli'nin eşinin sesini duyduğundaki şaşkınlığı ve mutluluğu kameraya yansıdı.
Takipçilerden Tam Not: Kısa sürede binlerce beğeni alan videoya "Romantizmin zirvesi", "Maşallah çok tatlılar" gibi yorumlar yağdı.
AİLE SAADETLERİ GÖZ KAMAŞTIRIYOR
İkiz bebeklerinin doğumuyla hayatlarında yeni bir sayfa açan ünlü çift, yoğun iş tempolarına rağmen birbirlerine ayırdıkları vakitle takdir topluyor.