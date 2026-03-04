İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo aşka geldi! Eşine "Has Gelin" türküsüyle seslendi

2021 yılındaki görkemli düğünlerinin ardından 2024 yılında ikiz bebeklerini kucaklarına alan çift, bu kez romantik bir videoyla gündeme oturdu.

YASEMİN'E "HAS GELİN" SERENADI

İdo Tatlıses, eşi Yasemin Şefkatli'ye hiç beklemediği bir anda şarkı söyleyerek sürpriz yaptı. "Suya Gider Has Gelin" türküsünü seslendiren İdo, o anları Instagram hesabından paylaştı.