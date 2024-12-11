Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

Holding dizisi 2. bölümüyle 12 Aralık Perşembe günü atv'de! İşte yeni bölüme dair merak edilenler... 2.Bölüm: Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır. AYDAN YILLAR SONRA BULDUĞU BABASINA KAVUŞABİLECEK Mİ? Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi? Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi? İŞTE OYUNCU KADROSU Erdal Özyağcılar – Osman Altınordu Ozan Gözel – Mehmet Karaaslan