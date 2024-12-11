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Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

atv'nin yeni dizisi Holding, 12 Aralık Perşembe akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelecek. Erdal Özyağcılar, Tuğba Sunguroğlu, Osman Altınordu gibi isimlerin başrolünde olduğu dizinin yeni bölümüne dair ipuçları geldi. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:16
Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

Holding dizisi 2. bölümüyle 12 Aralık Perşembe günü atv'de! İşte yeni bölüme dair merak edilenler...

Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

2.Bölüm:

Osman Altınordu'ya yapılan silahlı saldırı haberi aileye bomba gibi düşer. Herkes bu işin arkasında kimin olduğunu sorgulayıp, olaya şahit olan Aydan'ın üzerine giderken; Osman, hayatta kalma mücadelesi vermektedir.

Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

Aydan ise yıllardır kayıp olan babasını bulmanın şokunu atlatamadan, bu defa sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle karşı karşıyadır.

Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

AYDAN YILLAR SONRA BULDUĞU BABASINA KAVUŞABİLECEK Mİ?

Osman Altınordu uyanacak mı? Aydan sorularının cevaplarını alabilecek mi?

Holding 2. bölüm: Aydan babasına kavuşabilecek mi?

Altınordu kızları, babalarından sonrası için planlarını sürdürürken Kerem, olayın baş şüphelisi olarak gördüğü Mahir'i yakalayabilecek mi?

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