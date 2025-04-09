Herkes kullanıyor ama adeta zehir! Sakın kullanmayın: Lezzet değil hastalık saçıyor

Yemek yaparken hemen hemen birçok kişi yemeğe lezzet katması için çeşitli ürünler kullanabiliyor. Ancak bu noktada oldukça dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sağlığınızı ciddi şekilde olumsuz etkileyen bu gıdaların kullanımı vücut sistemini bozabileceği gibi kalp böbrek hastalıkları olmak üzere kadar pek çok zararı beraberinde getirebilir. Üstelik masum gibi gözüken ve kullanımı yaygın olan bu gıdalar aslında vücudunuzun başlı başlına bir düşmanı.Uzmanlarda bu tür gıdaların yemek yaparken kesinlikle kullanılmamasını öneriyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi