Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

FAZLA TÜKETMEYİN

Prof. Dr. Özdil, kahvenin faydalarından yararlanmak için ideal tüketim miktarının günde 2-3 fincan olduğunu belirtti. "Bu miktar, kahvenin sindirim sistemine sağladığı faydaları desteklerken, mide asidinin artması, uyku düzeninin bozulması ve kalp problemleri gibi potansiyel zararları da önlemeye yardımcı olur." diyen Özdil, dengeli tüketimin önemine vurgu yaptı.