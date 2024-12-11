Viral Galeri Viral Tıkla Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Uzmanlar, kahvenin sindirim sistemi üzerinde faydalı etkiler yarattığını ve bağırsak sağlığını desteklediğini açıkladı. Yapılan son araştırmalar, kahvenin içeriğindeki polifenoller sayesinde bağırsak mikrobiyotasını iyileştirdiğini ve yararlı bakterilerin sayısını artırdığını ortaya koydu. Bu süreç, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken, genel bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlıyor.

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2024 16:23 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:23
Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Kahve, sabahları enerji verme özelliğiyle tanınsa da, son araştırmalar kahvenin sindirim sistemi ve bağırsak sağlığı üzerindeki faydalarını da gözler önüne seriyor.

Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Kamil Özdil, kahvenin sağlıklı bakterilerin çoğalmasına ve bağırsak mikrobiyotasının güçlenmesine önemli katkı sağladığını belirtti.

Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Özdil, kahvenin içerdiği polifenoller sayesinde bağırsaklarda bulunan "lawsonibacter asaccharolyticus" gibi faydalı bakterilerin sayısının arttığını ifade etti.

Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

Yapılan araştırmalar, kahve tüketen bireylerin, hiç kahve içmeyenlere kıyasla bu bakteriyi dört kat daha fazla ürettiğini ortaya koydu.

Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!

FAZLA TÜKETMEYİN

Prof. Dr. Özdil, kahvenin faydalarından yararlanmak için ideal tüketim miktarının günde 2-3 fincan olduğunu belirtti. "Bu miktar, kahvenin sindirim sistemine sağladığı faydaları desteklerken, mide asidinin artması, uyku düzeninin bozulması ve kalp problemleri gibi potansiyel zararları da önlemeye yardımcı olur." diyen Özdil, dengeli tüketimin önemine vurgu yaptı.

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