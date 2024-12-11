Her gün 2-3 fincan kahve tüketmek bakın neye iyi geliyor!
Uzmanlar, kahvenin sindirim sistemi üzerinde faydalı etkiler yarattığını ve bağırsak sağlığını desteklediğini açıkladı. Yapılan son araştırmalar, kahvenin içeriğindeki polifenoller sayesinde bağırsak mikrobiyotasını iyileştirdiğini ve yararlı bakterilerin sayısını artırdığını ortaya koydu. Bu süreç, sindirim sisteminin daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olurken, genel bağışıklık sisteminin güçlenmesine de katkı sağlıyor.
Giriş Tarihi: 11.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:23