Hem maaş hem sigorta! İşte öğretmen adaylarına ödenecek tutar
Milli Eğitim Akademisinde eğitim alacak öğretmen adaylarının beklediği haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte adaylar her ay net 32 bin 351 TL maaş alacak, askerlikleri ertelenecek ve aileleriyle birlikte genel sağlık sigortası kapsamına girecek. İşte hazırlık eğitimindeki öğretmen adaylarının alacakları ödeme, sosyal haklar ve başarı şartlarının bütün detayları...
Eğitim dünyasında tarihi bir dönüm noktası olan Milli Eğitim Akademisi süreci resmen başladı. 17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretmenlik Mesleğine Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği" ile öğretmen adaylarının eğitim süreci boyunca alacakları maaşlar, sosyal haklar ve disiplin kuralları netleşti. Artık öğretmen adayları göreve başlamadan önce hem teorik eğitim alacak hem de aylık maaş ve sigorta ile desteklenecek.
AYLIK 32 BİN 351 TL ÖDEME YAPILACAK
Yönetmeliğin en dikkat çeken maddesi öğretmen adaylarına sağlanacak mali destek oldu. Hazırlık eğitimi süresince adaylara 23.310 gösterge rakamının memur aylık katsayısı (1,387871) ile çarpımı sonucu hesaplanan tutarda ödeme yapılacak.
- Net Ödeme: 32.351 TL
- Kesinti Yok: Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi veya kesintiye tabi tutulmayacak.
- Ödeme Şartı: Eğitim süresince kaydı dondurulan adaylara bu süre zarfında ödeme yapılmayacak.
ASKERLİK ERTELEME VE SİGORTA DESTEĞİ
Adaylar sadece maaşla değil geniş bir sosyal hak paketiyle de destekleniyor. Yönetmeliğe göre:
- Genel Sağlık Sigortası: Öğretmen adayları ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri (eş, çocuk, anne ve baba) eğitim süresince GSS kapsamına alınacak. Primler Bakanlık bütçesinden karşılanacak.
- Askerlik: Askerlik yükümlülüğü bulunan adayların hizmetleri Akademideki eğitimleri süresince ertelenecek.
- Konaklama: Adaylar konaklama imkanı bulunan merkezlerden ücretini ödemek kaydıyla öncelik sırasına göre yararlanabilecek.
EĞİTİM SÜRESİ VE BAŞARI ŞARTLARI
Hazırlık eğitimi kural olarak 4 dönem sürecek ancak bazı yükseköğretim programları için bu süre 3 döneme indirilebilecek. Başarı kriterleri ise oldukça sıkı tutuluyor:
- Teorik Dersler: En az iki yazılı sınav yapılacak ve başarı notu 100 üzerinden en az 60 olacak.
- Uygulamalı Eğitim: Adaylar eğitim kurumlarında 3 kez değerlendirilecek ve bu derslerden başarılı sayılmak için en az 70 puan gerekecek.
- İlişik Kesme: Disiplin suçu işleyen, başarısız olan veya devamsızlık sınırını aşan adayların Akademi ile ilişiği kesilecek.
KISA KISA: ÖĞRETMEN ADAYLARI İÇİN
1. Öğretmen adayı maaşı ne kadar? 2026 katsayılarına göre öğretmen adaylarına aylık net 32.351 TL ödeme yapılacak.
2. Akademide devamsızlık hakkı ne kadar? Belgeye dayalı sağlık mazereti için 19 gün, diğer geçerli mazeretler için ise 10 güne kadar izin verilebilecek. Toplamda 20 günü aşan sağlık mazeretlerinde kayıt dondurulacak.