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Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bir döneme damga vuran Arka Sıradakiler dizisinin yıldızlarından Temmuz Karikutal, Bodrum tatilinde objektiflere yansıdı. Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuğu bırakan Karikutal, yıllar sonra yeni mesleğini ve hayatındaki değişimi anlattı.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 1

2007-2012 yılları arasında yayınlanan ve beş sezon boyunca izleyiciyle buluşan Arka Sıradakiler dizisinde Yadigar karakterine hayat veren Temmuz Karikutal, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 2

BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Arkadaşlarıyla birlikte Bitez'de kebap yerken görüntülenen Karikutal, kendisini fark eden hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken oyuncunun yıllar sonraki değişimi de ilgi gördü.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 3

Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olduğunu söyleyen Karikutal, Bodrum'da gördüğü ilginin kendisini duygulandırdığını belirterek, "Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen beni tanıyıp yanıma gelen herkese teşekkür ediyorum. Bu sevgi benim için çok değerli." ifadelerini kullandı.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 4

"KAZADAN SONRA HAYATIMDA YENİ BİR SAYFA AÇTIM"

Geçirdiği trafik kazasının ardından oyunculuk kariyerini sonlandırma kararı aldığını anlatan Karikutal, yeni bir mesleğe yöneldiğini söyledi.

"Kazadan sonra hayatımda yeni bir sayfa açtım. Oyunculuğun yerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yapmaya başladım. Çevremin büyük bölümü yine oyunculardan oluşuyor. Sektörün içinde kalmaya devam ediyorum ve yaptığım işten gurur duyuyorum." dedi.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 5

"BENİ HÂLÂ TANIMALARI ÇOK MUTLU EDİYOR"

Yayınlanmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen dizinin unutulmadığını ifade eden Karikutal, "O dönem diziyi izleyen gençler bugün 25 ila 40 yaş aralığında. Yaş almama ve kilo almama rağmen beni hâlâ tanıyıp hatırlamaları gerçekten çok mutlu ediyor." sözleriyle izleyicilerine teşekkür etti.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 6

Oyunculuğu bıraktıktan sonra kariyerine oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı alanında devam eden Temmuz Karikutal, eğlence sektörünün içinde farklı bir görev üstlenerek çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatı trafik kazasıyla değişti! Temmuz Karikutal şimdi bambaşka biri 7

TEMMUZ KARİKUTAL KİMDİR?

27 Temmuz 1986 tarihinde Aydın'ın Kuyucak ilçesinde dünyaya gelen oyuncu, kariyerine aldığı sahne ve oyunculuk eğitimleriyle adım attı. Bir yıl boyunca İsviçre'de sahne ve oyunculuk eğitimi gören isim, rol aldığı diziyle geniş kitleler tarafından tanındı. Ancak oyuncunun hayatı, dizinin yayınlandığı dönemde büyük bir değişim yaşadı.

1 Ocak 2009 yılbaşı gecesi geçirdiği ağır trafik kazası sonrası boynundan aşağısı felç kalan oyuncu, uzun süre tedavi gördü. Yaşadığı zorlu sürece rağmen mesleğinden kopmayan oyuncu, tedavisinin ardından rol aldığı diziye bir dönem tekerlekli sandalye ile devam etti.

Sağlığına kavuşan oyuncunun son hali ise hayranlarını sevindirdi.

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