Havalimanlarında yeni dönem resmen başladı: Gümrük işlemleri artık tamamen dijital
Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 itibarıyla uluslararası uçuşların bulunduğu bütün havalimanlarında devreye girdi. Yeni sistemle birlikte beyan süreçleri tamamen elektronik ortama taşınırken, işlemlerde hız ve verimlilik hedefleniyor.
TÜM HAVALİMANLARINDA DEVREYE ALINDI
BEYAN İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI
Bakanlığın dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirilen sistem ile havayolu taşımacılığına dair Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortam üzerinden iletilecek. Böylelikle gümrük işlemlerinin uçtan uca dijitalleştiği belirtildi.
İŞ YÜKÜ AZALACAK, GÜVENLİK ARTACAK
Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçişi temsil ettiğini belirten Bakanlık, sistem sayesinde manuel iş yükünün azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.
Bu kazanımlarla birlikte hem kamu hem de özel sektör için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinlik ile güvenliğin artırılması amaçlanıyor.