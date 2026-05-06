Havalimanlarında yeni dönem resmen başladı: Gümrük işlemleri artık tamamen dijital

Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), uluslararası uçuş trafiği bulunan bütün havalimanlarında devreye alındı. Yeni sistemle birlikte gümrük beyan işlemleri elektronik ortama taşınırken, yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

Ticaret Bakanlığı'nın geliştirdiği Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 itibarıyla uluslararası uçuşların bulunduğu bütün havalimanlarında devreye girdi. Yeni sistemle birlikte beyan süreçleri tamamen elektronik ortama taşınırken, işlemlerde hız ve verimlilik hedefleniyor.

TÜM HAVALİMANLARINDA DEVREYE ALINDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), 4 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla uluslararası uçuş trafiğine sahip bütün havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

BEYAN İŞLEMLERİ ELEKTRONİK ORTAMA TAŞINDI

Bakanlığın dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda geliştirilen sistem ile havayolu taşımacılığına dair Havayolu Beyan Formu ve ek belgeler, gümrük idarelerine elektronik ortam üzerinden iletilecek. Böylelikle gümrük işlemlerinin uçtan uca dijitalleştiği belirtildi.

İŞ YÜKÜ AZALACAK, GÜVENLİK ARTACAK

Yeni uygulamanın kağıtsız işlem altyapısına geçişi temsil ettiğini belirten Bakanlık, sistem sayesinde manuel iş yükünün azaltılması, uygulama birliğinin sağlanması ile veri güvenliği ve kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini açıkladı.

Bu kazanımlarla birlikte hem kamu hem de özel sektör için zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması, ticaretin kolaylaştırılması ve gümrük işlemlerinde etkinlik ile güvenliğin artırılması amaçlanıyor.

YILLIK 10 MİLYON SAYFA TASARRUF HEDEFLENİYOR

HGBS'nin devreye alınmasıyla birlikte 2025 yılı dış hat uçuş verileri dikkate alındığında her bir sefer için düzenlenen beyan formu ve ek belgeler kapsamında yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanmasının öngörüldüğü ifade edildi. Bu dönüşümün çevresel sürdürülebilirliğe de katkı sunacağı vurgulandı.

İHRACAT HEDEFLERİNE DİJİTAL DESTEK

Ticaret Bakanlığı, yürüttüğü dijital dönüşüm çalışmalarıyla gümrük süreçlerini hızlandırmayı sürdürerek Türkiye'nin ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

HGBS SİSTEMİ NEDİR?

Havayolu Gümrük Beyan Sistemi (HGBS), Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ve havayoluyla taşınan kargolara dair beyan formları ile ek belgelerin gümrük idarelerine elektronik ortamda iletilmesini ve onaylanmasını sağlayan kağıtsız işlem altyapısına sahip yeni bir sistem olarak tanımlanıyor. Bütün havalimanlarında devreye alınan sistemle manuel iş yükünün azaltılması, gümrük süreçlerinin hızlandırılması ve yıllık yaklaşık 10 milyon sayfa kağıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

