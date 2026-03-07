Harica Avcı'dan efsane dönüş: "Ölümüm duyulacak" iddiası korkutmuştu

Geçmişte yaşadığı maddi zorluklar ve sağlık sorunları nedeniyle inzivaya çekildiği iddiasıyla sık sık gündeme gelen Harika Avcı'nın, sosyal medyada paylaştığı son görüntülerine sevenlerinden beğeni yağdı.

Yeşilçam yıldızı Harika Avcı, hakkında çıkan iddialarla sevenlerini korkutmuştu. Onur Akay'ın, Avcı'nın ağzından "Ölümüm duyulacak" şeklinde paylaştığı iddialar magazin dünyasını sarsmıştı.

Avcı, bu iddiaları sert bir dille yalanlayarak şu adımları attı: Yasal Süreç: Bakırköy 1. Aile Mahkemesi'ne başvurarak Onur Akay hakkında konuşma yasağı ve tedbir kararı aldırdı. Sağlık Durumu: Sanatçı, sağlık durumunun iddia edilenin aksine gayet iyi olduğunu ve üretmeye devam ettiğini bizzat açıkladı.

Bir süredir sağlık sorunları ve maddi sıkıntılarla anılan sanatçı, paylaştığı son karelerle ise adeta düşman çatlattı.

MÜZİĞE "ANILAR" İLE DÖNÜŞ Sadece iddiaları yalanlamakla kalmayan ünlü sanatçı, geçtiğimiz aylarda stüdyoya girerek "Anılar" adlı şarkıyı seslendirdi. Bu hamle, hayranları tarafından "Efsane geri döndü" şeklinde yorumlandı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI Uzun süren sessizliğini sosyal medya hesabından paylaştığı yeni fotoğraflarla bozan Harika Avcı'ya takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı.