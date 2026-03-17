Harabe evde bulunan Nazar’ın yürek burkan hikayesi! Kimliği bile saklanmış
Bursa'da 7 yıl önce babası Umut K. tarafından Alman annesi Rebecca S.'den kaçırılan Nazar S., babaannesi tarafından alıkonulduğu harabe bir evde bulundu. Talihsiz çocuğa ilişkin ortaya çıkan detaylar yürek burktu. Kendisini "Ahmet" olarak bilen Nazar, devlet korumasına alınırken Bursa'ya gelen anne Rebecca S., "O benim çocuğum, geri istiyorum" sözleriyle yaşadığı dramı dile getirdi.
Bursa Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu Nazar S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.
Almanya'ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine gitmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre, Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu Nazar S.'yi annesi Hanife S.'ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.
BAŞSAVCI VE POLİSİN ORTAK ÇALIŞMASIYLA ÇOCUK KURTARILDI
Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, durumundan şüphelenen Mustafakemalpaşa İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'ye bilgi verdi. Bunun üzerine 6 kişiden oluşturulan özel bir ekiple Hanife S., günün 24 saati dronun da kullanıldığı takibe alındı.
EVLERE BASKIN YAPIP ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARINI DİNLEDİLER
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Canik'in talimatıyla, çocuğun kaçırılmasında şüpheli görülen kişilerin evlerine belirli aralıklarla baskın düzenlendi. Fiziki ve teknik takibe alınan şüphelilerin korkup birbirleriyle yaptıkları konuşmaları dinleyen ekipler, yapılan takipte gittiği yerden tekrar geçmeyen, dikkat çekmemek için gün içeresinde sürekli kıyafet değiştiren Hanife S.'nin, akrabalarının evinde sakladığı torununu alıp, gizlice harabeye dönüşen eve getirip burada alıkoyduğu bilgisine ulaştı. Daha önce çocuğun kaçırılması nedeniyle gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Hanife S.'nin kaldığı belirlenen eve baskın düzenlendi. Nazar S., evde çöp ve kıyafet yığınlarının arasında bulundu. O anlar kameraya da yansıdı.
Küçük çocuk, mahkeme kararıyla Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip devlet korumasına alınırken, babaanne Hanife S. ile evin sahibi olan Umut K.'nin halasının oğlu Recai M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.