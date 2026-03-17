Harabe evde bulunan Nazar’ın yürek burkan hikayesi! Kimliği bile saklanmış

DNA TESTİ YAPILACAK Nazar S.'nin, Bursa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ndeki ilk günlerinde diğer çocuklarla olan uyum sorununun çözüldüğü ve psikolojik destek almaya devam ettiği bildirildi. Nazar S.'nin yapılacak DNA testiyle Rebecca S.'nin çocuğu olduğu belirlenirse, ilk etapta aralıklarla görüşmelerinin sağlanacağı bildirildi.

ÇOCUĞUN NEREDE YAŞAYACAĞINA MAHKEME KARAR VERECEK Çocuğun menfaati gözetilerek yapılacak inceleme ve araştırmaların ardından mahkeme, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Sosyal İnceleme Raporu (SİR), kaldığı çevrenin araştırmasını içeren rapor, uzman ve pedagog görüşlerini dikkate alarak Nazar S.'nin geleceğine karar verecek.

Alman vatandaşı olan çocuk hakkında, Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında mahkemeden çıkacak karara göre hareket edilecek. Buna göre Nazar S.'nin Almanya'ya gönderilmesine karar verilmesi halinde Alman devletine teslim edilmesi, Türkiye'de kalmasına karar verilmesi durumunda ise devlet koruması altına alınması ihtimali bulunuyor.

Çocuğun Alman makamlarına teslim edilmesi halinde annesine verilip verilmeyeceği ise Almanya'da yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenecek. Mahkemenin kararını, her iki ülkede yapılacak incelemeler ve uzman görüşleri doğrultusunda hazırlanacak raporlar ışığında vereceği belirtildi.

'O BENİM ÇOCUĞUM, GERİ İSTİYORUM' Umut K. ve Rebecca S.'nin Nazar S. dışında Almanya'da yaşayan bir çocuklarının daha bulunduğu belirtildi. Çocuğunun bulunmasının ardından Bursa'ya gelen Rebecca S.'nin ifadesinde, "O benim çocuğum, geri istiyorum. Rızam dışında Türkiye'de tutuldu. Bir an önce bana verilmesini istiyorum" dediği bildirildi. Annesi olduğu söylenmeyen Nazar'ı uzaktan görüp konuşan Rebecca S. ülkesine geri döndü. Nazar S.'nin adını Ahmet olarak bildiği, ismi sorulduğunda "Benim adım Ahmet" dediği belirtildi.

YAKALANMA KORKUSUYLA HASTANEYE GİTMEMİŞ Öte yandan, oğlunu Alman sevgilisinden kaçıran Umut K.'nin kalp hastası olduğu, hakkında devam eden soruşturma nedeniyle sürekli kaçtığı ve hastalandığı dönemde yakalanma korkusuyla hastaneye gitmeyince hayatını kaybettiği bildirildi. Umut K.'nin ölmeden önce ailesine, "Çocuğumun ismi Ahmet olarak kalsın" dediği de belirtildi. 5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLECEKLER Olayla ilgili soruşturma sürerken, tutuklanan babaanne Hanife S. ile akrabası Recai M. hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılabilecek.