Hamile kadının feci sonu! Saat 07.14'te gelen mesaj gerçeği ortaya çıkardı | İşte 27 dakikanın sırrı

Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 09:00 Son Güncelleme: 06 Mayıs 2026 09:12 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Gaziantep'te 2 aylık hamileyken pencereden düşerek hayatını kaybeden Emel Akbaş Bayhan'ın ölümüyle ilgili takipsizlik kararı aileyi şoke etti. Aile, genç kadının eşi tarafından pencereden itildiğini öne sürerken, polis raporunda ortaya çıkan bir detay şüpheleri artırdı. Emel'in düşüşünden dakikalar sonra telefonundan eşine mesaj gönderilmiş olması soruşturmanın seyrini değiştirdi. İşte akılalmaz olayın tüm detayları...

Gaziantep'te geçen yıl haziranda 2 aylık hamileyken pencereden düşerek ölen Emel Akbaş Bayhan'ın (38) intihar etmediğini, eşi tarafından itildiğini öne süren ailesi, soruşturmada takipsizlik verilmesine tepki gösterdi. Acılı aile, Emel'in düşme anında pencerede bir kişinin belirmesi ve düştükten yarım saat sonra telefonundan "İntihar edeceği" yönünde mesajlar atılmasına rağmen verilen takipsizlik kararının hem hukuken hem de vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtti. Olay 26 Haziran 2025'te yaşandı.

Gaziantep'te 2 aylık hamile olan Emel Akbaş Bayhan (38) yaşadığı apartmanın 3. katındaki evlerinden düşerek yaşamını yitirdi. Emel'in intihar ettiğini öne süren eşi Şirin Bayhan cenazeye katılmazken olaydan sonra gittiği Diyarbakır'da gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest kalmıştı.

Olayla ilgili savcılık takipsizlik kararı verirken, aile karara isyan etti. Anne Muazzez Akbaş "Sayın Adalet Bakanımızın Gülistan Doku'daki kararlı duruşu bize umut oldu. Ben de bir anne olarak sesleniyorum. Kızımın dosyası da aynı kararlılıkla ele alınsın" dedi.

YARIM SAAT SONRA MESAJ GÖNDERİLDİ Sabah Gazetesi'nden Mehmet Boncuk'un haberine göre, polis inceleme raporunda da şok detaylar ortaya çıktı. Raporda Emel'in saat 06.47'de düştüğü, saat 07.14'te ise Emel'in telefonundan eşi Şirin Bayhan'a gönderilmiş. Whatsapp mesajları olduğuna yer verildi. İkili arasında incelenen telefon kayıtlarında olaydan önceki 16 güne ait bir satır yazışma yokken düşme anından yarım saat sonra Emel'i 'intihar edecekmiş' gibi gösteren yazışmalar olması şok etti.