Halsizliğe doping etkisi yapacak reçete! Canan Karatay mucize besini açıkladı: Gün içerisinde…
Günlük yaşantımızda, halsizlik ve yorgunluk sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Bu durum, insanların enerjilerini düşürerek günlük aktivitelerini yerine getirmelerini zorlaştırabiliyor. Ancak bu sorunların önüne geçmek için, bazı besinlerin düzenli tüketimi büyük önem taşıyor. Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, tereyağının bu konuda sağladığı faydaları vurguluyor. Tereyağı, sağlıklı yağlar arasında yer alarak hem vücudun enerji seviyesini yükseltiyor hem de sağlığımıza önemli katkılar sunuyor.
Giriş Tarihi: 04.12.2024 09:24 Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 09:24