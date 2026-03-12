Hafif ticari değil "Zula" makinesi! 600 bin TL'ye aldı emniyete götürdü

Cemre Kurt, ikinci el araç satışında oto ekspertizin önemine dikkat çekerek, "Araçların geçmişi her zaman net olmayabilir. Oto ekspertiz burada devreye giriyor. Biz araçların motor performanslarını, kaporta aksanlarını, şasi kontrollerini ve güvenlik sistemlerini, profesyonel cihazlarla detaylı bir şekilde inceliyoruz. Geçtiğimiz gün araç sahibi aracını alırken ekspertize sokmuyor. Güven duyuyor aracı satan kişiye. Daha sonrasında şüphe üzerine aracı bize ekspertize getirdi. Aracın alt şasi kontrollerini yaptığımızda alt kısımda farklılıklar olduğunu gördük. Aracın daha sonrasında koltuk kısımlarını söktüğümüzde aracın altı tamamen zula şeklinde olduğunu gördük. Şasi numarası bayağı tahribat edilmiş. Daha sonrasında araç sahibi kolluk kuvvetlerini arayarak aracı emniyete teslim etti ve aracı satan kişiden şikayetçi oldu" dedi.

'BİRÇOK SUÇTA KULLANILMIŞ OLABİLİR'

Araçtaki zulanın birçok nedenle kullanılmış olabileceğine dikkat çeken Kurt, "Bunun birçok sebebi olabilir. Dün kaçakçılık şube, narkotik şube hepsi geldiler. Aracı detaylı bir şekilde incelediler. Daha sonra araç kriminale götürülmek üzere emniyete teslim edildi. Yani göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, birçok suçlarda kullanılmış olabilir. Aracı alan kişinin şöyle bir avantajı var. Aracı alalı daha bir ay olmamış. Yani çok kısa bir sürede bunu fark ettiği için aslında çok şanslı ama aradan 6 ay, bir sene veya daha uzun bir süre geçseydi bunu ispatlama daha çok zor olacaktı. Yani herkese tavsiyemiz mutlaka araç alırken ekspertize götürsün" diye konuştu.