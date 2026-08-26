Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim”

OSMANLI'YA SIĞINDI, ERZURUM'DA İZ BIRAKTI Giorgi Saakadze'nin Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleler sırasında iki taraf arasında kaldığını ve daha sonra Osmanlı'ya sığındığını belirten Özdemir, Saakadze'nin Mehmet Paşa adını aldığını ifade etti.

Özdemir, "Gerek Gürcü kaynaklar, gerek Osmanlı kaynakları, gerekse Cumhuriyet kaynaklarına baktığımız zaman Gürcü kralının özellikle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleler sırasında arada kaldığını ve daha sonra Osmanlı Devleti'ne sığındığını ve Mehmet Paşa adını aldığını biliyoruz. Fakat kızı Erzurum'da medfun" şeklinde konuştu. Özdemir, "Murat Paşa Haziresindeki Ane Hatun Türbesi'nin de turizme kazandırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

400 YILLIK TÜRBENİN TURİZME KAZANDIRILMASI İSTENİYOR Rivayetlere göre Ane Hatun'un Erzurum'da bulunduğu süreçte İslamiyet'i seçtiği ve şehirde birçok hayır işinde bulunduğu aktarılıyor. Ane Hatun'un Erzurum halkı tarafından sevildiğini belirten Özdemir, kentte Anne, Ane ve Ana isimleriyle anılmasının da bu sevginin bir göstergesi olduğunu söyledi.