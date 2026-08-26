Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim”
Erzurum'daki 400 yıllık Ane Hatun Türbesi, Osmanlı döneminden kalan gizemli hikayesiyle dikkat çekiyor. Tarihi kaynaklara göre Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı olan Ane Hatun'un kitabesinde yer alan "Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah" şeklindeki ifadeler ise yüzyıllar öncesinden kalan bir hikayeyi günümüze taşıyor.
Erzurum'un Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camii Haziresi'ndeki Ane Hatun Türbesi, 400 yıllık geçmişiyle kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.
1649 yılında IV. Sultan Mehmed döneminde inşa edilen türbenin kitabesinde Morav Han'ın kızı Ane Hatun'un burada medfun olduğu belirtiliyor.
Türbenin kuzeydoğu ayağında bulunan mermer kitabede Ane Hatun'un ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer alıyor.
"NAZLI SEVGİLİM ANE HANIM ÇOK ERKEN ÖLDÜ"
33'e 42 santimetre ölçülerindeki mermer kitabede yer alan ifadeler günümüz Türkçesiyle şu anlama geliyor:
"Ah, yazık ki güzelliğin bir nuru olan Morav Han'ın kızı gitti. Cennette yüzünü gösterdiğinde huriler onu kıskanıp hizmetinde bulundu. Şair Zümi ölümüne şu tarihi düştü: Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah."
Kitabenin sonunda ise Hicri 1059 tarihi bulunuyor.
Tarihi kaynaklarda Ane Hatun'un Osmanlı hizmetine giren ünlü Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı Ana Saakadze olduğu aktarılıyor.
"GÜRCÜ KRALININ KIZI ERZURUM'DA MEDFUN"
Araştırmacı Taner Özdemir, Ane Hatun'un tarihsel kimliğine dair değerlendirmelerde bulundu.
Özdemir, "Şu anda bulunduğumuz yer Ane Hatun Türbesi. Kültür ve medeniyet şehrimiz Erzurum'da yine önemli bir yerdeyiz. Türbe Murat Paşa Haziresinin hemen güneybatı kısmında yer alıyor. Tarihi açıdan değerlendirdiğimizde Ane Hatun'un 17. yüzyılda Giorgi Saakadze dediğimiz Gürcü kralının kızı olduğu anlaşılıyor. Kendisi burada medfun bir şekilde yatıyor" dedi.
Türbede üç sanduka bulunduğunu belirten Özdemir, bunlardan birinin Ane Hatun'a ait olduğunu, diğer iki mezarın ise bazı kaynaklara göre Ane Hatun'un çocuklarına, bazı kaynaklarda ise Gürcü kralının diğer çocuklarına ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi.