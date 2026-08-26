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Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim”

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Erzurum'daki 400 yıllık Ane Hatun Türbesi, Osmanlı döneminden kalan gizemli hikayesiyle dikkat çekiyor. Tarihi kaynaklara göre Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı olan Ane Hatun'un kitabesinde yer alan "Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah" şeklindeki ifadeler ise yüzyıllar öncesinden kalan bir hikayeyi günümüze taşıyor.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 1

Erzurum'un Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan Muratpaşa Camii Haziresi'ndeki Ane Hatun Türbesi, 400 yıllık geçmişiyle kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alıyor.

ERZURUM'DAKİ ANE HATUN TÜRBESİ'NİN KİTABESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

1649 yılında IV. Sultan Mehmed döneminde inşa edilen türbenin kitabesinde Morav Han'ın kızı Ane Hatun'un burada medfun olduğu belirtiliyor.

Türbenin kuzeydoğu ayağında bulunan mermer kitabede Ane Hatun'un ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler yer alıyor.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 2

"NAZLI SEVGİLİM ANE HANIM ÇOK ERKEN ÖLDÜ"

33'e 42 santimetre ölçülerindeki mermer kitabede yer alan ifadeler günümüz Türkçesiyle şu anlama geliyor:

"Ah, yazık ki güzelliğin bir nuru olan Morav Han'ın kızı gitti. Cennette yüzünü gösterdiğinde huriler onu kıskanıp hizmetinde bulundu. Şair Zümi ölümüne şu tarihi düştü: Nazlı sevgilim Ane Hanım çok erken öldü, eyvah."

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 3

Kitabenin sonunda ise Hicri 1059 tarihi bulunuyor.

Tarihi kaynaklarda Ane Hatun'un Osmanlı hizmetine giren ünlü Gürcü komutan Giorgi Saakadze'nin kızı Ana Saakadze olduğu aktarılıyor.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 4

"GÜRCÜ KRALININ KIZI ERZURUM'DA MEDFUN"

Araştırmacı Taner Özdemir, Ane Hatun'un tarihsel kimliğine dair değerlendirmelerde bulundu.

Özdemir, "Şu anda bulunduğumuz yer Ane Hatun Türbesi. Kültür ve medeniyet şehrimiz Erzurum'da yine önemli bir yerdeyiz. Türbe Murat Paşa Haziresinin hemen güneybatı kısmında yer alıyor. Tarihi açıdan değerlendirdiğimizde Ane Hatun'un 17. yüzyılda Giorgi Saakadze dediğimiz Gürcü kralının kızı olduğu anlaşılıyor. Kendisi burada medfun bir şekilde yatıyor" dedi.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 5

Türbede üç sanduka bulunduğunu belirten Özdemir, bunlardan birinin Ane Hatun'a ait olduğunu, diğer iki mezarın ise bazı kaynaklara göre Ane Hatun'un çocuklarına, bazı kaynaklarda ise Gürcü kralının diğer çocuklarına ait olduğunun değerlendirildiğini söyledi.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 6

OSMANLI'YA SIĞINDI, ERZURUM'DA İZ BIRAKTI

Giorgi Saakadze'nin Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleler sırasında iki taraf arasında kaldığını ve daha sonra Osmanlı'ya sığındığını belirten Özdemir, Saakadze'nin Mehmet Paşa adını aldığını ifade etti.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 7

Özdemir, "Gerek Gürcü kaynaklar, gerek Osmanlı kaynakları, gerekse Cumhuriyet kaynaklarına baktığımız zaman Gürcü kralının özellikle 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile İran arasındaki mücadeleler sırasında arada kaldığını ve daha sonra Osmanlı Devleti'ne sığındığını ve Mehmet Paşa adını aldığını biliyoruz. Fakat kızı Erzurum'da medfun" şeklinde konuştu.

Özdemir, "Murat Paşa Haziresindeki Ane Hatun Türbesi'nin de turizme kazandırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 8

400 YILLIK TÜRBENİN TURİZME KAZANDIRILMASI İSTENİYOR

Rivayetlere göre Ane Hatun'un Erzurum'da bulunduğu süreçte İslamiyet'i seçtiği ve şehirde birçok hayır işinde bulunduğu aktarılıyor.

Ane Hatun'un Erzurum halkı tarafından sevildiğini belirten Özdemir, kentte Anne, Ane ve Ana isimleriyle anılmasının da bu sevginin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gürcü prensesi Erzurum'dan çıktı! 400 yıllık aşk hikayesi: “Çok erken öldün nazlı sevgilim” 9

Osmanlı mimarisinde sıkça görülen baldaken tarzında inşa edilen türbe dört tarafı açık kare planıyla günümüze ulaştı. Kesme taştan yapılan yapının dört ayağı sivri kemerlerle birbirine bağlanırken, üzeri kubbeyle örtülüyor.

3,38 metreye 3,38 metre ölçülerindeki türbenin içerisinde biri büyük, ikisi küçük olmak üzere üç mezar bulunuyor.

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